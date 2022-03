Dolmen sortira le 20 mai 2022

Partager Facebook

Prime Matter et Massive Work Studio sont heureux d’annoncer que Dolmen, l’action-RPG à la troisième personne se déroulant dans un univers de science-fiction horrifique, sortira le 20 mai 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

A cette occasion, un nouveau trailer a également été révélé mettant en avant les modes multijoueurs, dans lesquels les joueurs pourront se rejoindre avant chaque combat de boss afin de les affronter ensemble.

A propos de Dolmen :

Dolmen prend place dans un univers de science-fiction où l’humanité a colonisé de nombreux systèmes stellaires, grâce à une technologie de voyage spatiale et la manipulation génétique pour s’adapter à n’importe quelle condition.

Le système Reviam se situe loin de la principale zone d’habitation de la galaxie, mais attire l’attention de Zoan Corp., à cause des radiations émises qui diffèrent des autres systèmes, suggérant l’existence d’autres univers. Seulement la planète Revion Prime s’y trouve.

Avant ces événements, il n’y avait aucune preuve de l’existence d’autres dimensions. Les intérêts scientifiques et militaires derrière cette découverte, pourraient déstabiliser l’équilibre politique. Cependant, les recherches sur Revion Prime ont également révélé l’existence d’une espèce extraterrestre appelée Vahani, dont le but est de traverser l’univers pour aider les autres espèces à évoluer. Leurs intentions sont obscures et il reste encore à voir si la création de xeno-espèces pourrait avoir été influencée par eux. Le joueur doit alors découvrir les secrets de Revion Prime et des cristaux de Dolmen.

Contenu de la Day One edition :

La Day One edition comprend de nombreux objets pour les joueurs afin d’améliorer leur aventure à travers Revion Prime. L’ensemble Rebel contient une armure complète, une épée et une hache, parfait pour repousser les ennemis et éviter d’être blessé.