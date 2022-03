Imaginer le Smart Office de demain : avec le mode « Super Device », HUAWEI ouvre une nouvelle ère en matière de collaboration intelligente entre appareils

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

HUAWEI dévoile son mode « Super Device » pour le Smart Office, une

innovation qui tend à améliorer considérablement la connectivité et la collaboration entre les appareils

HUAWEI. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans la continuité des développements réalisés par

HUAWEI en faveur de la vision Seamless AI Life, qui s’articule autour de cinq piliers : santé et fitness,

Easy Travel, Smart Office, divertissement et Smart Home.

Le Smart Office est un des piliers clés de la vision Seamless AI Life, HUAWEI apporte une approche

nouvelle au bénéfice de la créativité et la connectivité sans limite. Avec ces innovations HUAWEI entend proposer une expérience utilisateur connectée pour une productivité accrue en mettant en synergie les deux principaux savoir-faire de HUAWEI : la collaboration inter-appareils et son écosystème intégré.

La collaboration inter-appareils permet aux utilisateurs de connecter plusieurs appareils pour bénéficier d’une expérience unique, tandis que l’écosystème intégré permet de créer des synergies inédites entre les plateformes Windows et mobiles, au profit de plus de créativité et d’une connectivité améliorée.

HUAWEI Smart Office : mode « Super Device » pour super créativité

Pour développer son approche Smart Office, HUAWEI est parti du constat que les utilisateurs

possèdent de plus en plus d’appareils intelligents et doivent souvent jongler entre deux écosystèmes différents, créant ainsi une expérience fragmentée en particulier avec les PC portables pour le travail

d’un côté et les smartphones pour le divertissement de l’autre. Pour pallier l’absence d’un appareil

pouvant répondre à tous les besoins quotidiens des utilisateurs, il est essentiel que les appareils

puissent tirer parti de leurs forces respectives afin de créer une expérience unique, venant ainsi

répondre à des usages de plus en plus nomads HUAWEI a introduit en 2018 la fonctionnalité OneHop

afin de simplifier le partage de fichiers d’un smartphone à un PC. En 2020, HUAWEI a lancé la

collaboration multi-écrans, en permettant une collaboration multi-écrans entre deux appareils tells qu’un PC et une tablette, un PC et un smartphone, et une tablette et un smartphone. Cela a permis d’introduire de nouvelles fonctions tells que le transfert de fichiers entre deux appareils par un simple glisser-déposer, ainsi que la capacité à ouvrir directement des fichiers mobiles sur un PC portable. Aujourd’hui, HUAWEI a pour objectif d’améliorer la connectivité avec toujours plus d’appareils en proposant le mode « Super Device ».

L’écosystème intégré HUAWEI est une autre capacité essentielle de l’approche Smart Office. Avec les

applications mobiles qui excellent pour consulter des contenus, le HUAWEI Mobile App Engine permet

d’accéder à la richesse d’AppGallery en matière d’applications populaires pour les usages

professionnels ou le divertissement sur les PC portables HUAWEI.

Mode « Super Device » : ne faites plus qu’un

Désormais, le mode « Super Device » est disponible sur les PC HUAWEI grâce à l’interface « drag-to-

connect » du mode « Super Device » accessible depuis le le HUAWEI PC Manager, permettant

d’accéder rapidement aux photos et fichiers du smartphone et offrant une connectivité d’écran

intelligente rapide et pratique pour les présentations. Ce mode offre une fluidité d’échanges des fichiers et contenus inégalée pour un confort d’utilisation et une productivité accrue.

Grâce à l’appairage facile, les PC HUAWEI reconnaissent et se connectent automatiquement et

instantanément aux écouteurs sans fil, aux haut-parleurs, aux souris et claviers Bluetooth, ainsi qu’aux

imprimantes HUAWEI.

Collaboration avec un smartphone HUAWEI : super multitâches

Une fois connecté, le smartphone sera disponible en tant que lecteur externe sur le PC. Cela permet

aux utilisateurs d’accéder aux fichiers de smartphones comme sur n’importe quel autre disque de

stockage externe, en utilisant l’interface utilisateur du système de fichiers du PC qu’ils connaissent.

Grâce au mode « Super Device », l’interface du smartphone s’affichera également sur l’écran du PC,

et avec la connexion multi-écrans, il est possible d’ouvrir jusqu’à trois applications mobiles directement sur le PC pour effectuer plusieurs tâches en même temps. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent accéder facilement à des documents sauvegardés sur leur smartphone via leur PC grâce à la fonction glisser-déposer. Modifier les fichiers d’un smartphone avec le HUAWEI MateBook, et toutes les modifications sont automatiquement sauvegardées sur le smartphone, et prêtes à être partagées.



Collaboration avec le HUAWEI MatePad : super co-création

A l’image du smartphone, lors de la connexion, la tablette est reconnue en tant que lecteur externe sur

le PC, ce qui permet de transférer et gérer librement des fichiers entre des appareils via les fonctions

glisser-déposer ou copier-coller. Le mode « Super Device » entre PC et tablette prend en charge trois modes de connexion pour répondre à trois scénarios d’usage distincts.

En mode miroir, l’écran du PC est dupliqué sur l’écran de la tablette. Le contenu écrit ou dessiné avec

le M-Pencil sur le HUAWEI MatePad est reflété en temps réel sur le PC ; une fonctionnalité puissante

permettant aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur logiciel professionnel de conception. En

mode étendu, l’écran du PC est étendu à la tablette, et chaque écran présente un contenu différent. Ce

mode transforme la tablette en moniteur externe pour le PC, en améliorant la productivité avec une plus grande surface d’écran. En mode collaboration, les fichiers d’une tablette peuvent être directement gérés à partir d’un PC.



Collaboration avec HUAWEI MateView : super productivité

Les utilisateurs ont la possibilité de connecter un PC HUAWEI à l’écran HUAWEI MateView, afin de

bénéficier d’un plus grand affichage. Le HUAWEI MateView prend en charge la résolution 4K+ et une

gamme de couleurs P3 de qualité cinéma, ce qui permet aux utilisateurs de voir leur travail de création

avec des détails et une précision de niveau industriel.



Ce n’est que le début

S’inscrivant dans la vision Seamless AI Life, le mode « Super Device » offre aux utilisateurs une

expérience innovante tant pour des usages professionnels, en contribuant à une plus grande

productivité, que pour le divertissement avec un niveau d’ergonomie hardware / software inégalé. La

prise en charge du mode « Super Device » s’étendra aux différents modèles de PC HUAWEI déjà

commercialisés grâce à une mise à jour du HUAWEI PC Manager. HUAWEI continuera d’accroître le

nombre d’appareils pris en charge pour une meilleure expérience utilisateur.