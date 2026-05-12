Nouveautés concernant la soirée communautaire de la BlizzCon 2026

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Blizzard Entertainment a le plaisir d’annoncer le retour de Darin De Paul en tant qu’hôte de la soirée communautaire de la BlizzCon 2026. L’acteur de doublage légendaire clôturera la première journée de l’évènement qui mettra à l’honneur la créativité de la communauté. Après avoir marqué les esprits en incarnant Reinhardt dans Overwatch, N’Zoth dans World of Warcraft et bien d’autres personnages emblématiques, De Paul, toujours fidèle à l’univers Blizzard, prend les rênes de la soirée communautaire en tant que maître de cérémonie.



Blizzard révèle également les membres du jury qui départageront les talents les plus marquants de l’année. Cette année, le concours de cosplay sera jugé par un jury international composé de figures de renom, reconnues pour leur savoir-faire, leur créativité et leur présence scénique :



Tiffany Gordon Cosplay : gagnante du premier prix de cosplay de la soirée communautaire de la BlizzCon 2023 pour son costume de Lilith. Tiffany Gordon Cosplay fabrique elle-même ses tenues et ses accessoires en cuir, mousse, tissu et bien plus, et elle apprend aux autres à créer leurs propres panoplies à partir de rien.



: gagnante du premier prix de cosplay de la soirée communautaire de la BlizzCon 2023 pour son costume de Lilith. Tiffany Gordon Cosplay fabrique elle-même ses tenues et ses accessoires en cuir, mousse, tissu et bien plus, et elle apprend aux autres à créer leurs propres panoplies à partir de rien. SameerTikkaMasala : cosplayeur pionnier en Inde, SameerTikkaMasala a remporté plus de 40 prix de cosplay et a fait partie du jury de certaines des compétitions internationales les plus importantes. Depuis 2016, il travaille dans l’industrie du cinéma et de la télévision, ce qui lui permet d’utiliser ses vastes connaissances en cosplay et son talent de créateur pour concevoir et fabriquer des costumes, des accessoires et des décors.



: cosplayeur pionnier en Inde, SameerTikkaMasala a remporté plus de 40 prix de cosplay et a fait partie du jury de certaines des compétitions internationales les plus importantes. Depuis 2016, il travaille dans l’industrie du cinéma et de la télévision, ce qui lui permet d’utiliser ses vastes connaissances en cosplay et son talent de créateur pour concevoir et fabriquer des costumes, des accessoires et des décors. Kamui Cosplay : célèbre dans le monde entier pour ses créations de cosplay et son influence dans le monde des jeux vidéo, le duo Kamui Cosplay est reconnu pour ses costumes élaborés et ses tutoriels de fabrication diffusés sur les réseaux sociaux.



: célèbre dans le monde entier pour ses créations de cosplay et son influence dans le monde des jeux vidéo, le duo Kamui Cosplay est reconnu pour ses costumes élaborés et ses tutoriels de fabrication diffusés sur les réseaux sociaux. Cinderys : cosplayeuse professionnelle et artiste conceptuelle/3D, Cynderys a gagné le grand prix de la BlizzCon 2019 lors de la soirée communautaire, ainsi que le prix de la création colossale pour son cosplay du démon primordial Leah. Elle partage sa passion et son talent de créatrice sur les réseaux sociaux, lors des salons et pendant ses diffusions sur Twitch.



: cosplayeuse professionnelle et artiste conceptuelle/3D, Cynderys a gagné le grand prix de la BlizzCon 2019 lors de la soirée communautaire, ainsi que le prix de la création colossale pour son cosplay du démon primordial Leah. Elle partage sa passion et son talent de créatrice sur les réseaux sociaux, lors des salons et pendant ses diffusions sur Twitch. Cestlasara : cosplayeuse depuis 2002, Cestlasara est spécialisée dans la couture utilisée dans la conception d’armures. Elle a été une des finalistes de la soirée communautaire en 2018 et 2019 avant de rejoindre Blizzard Entertainment comme ingénieure du support informatique. Elle représente également Blizzard en tant qu’ambassadrice BlizzCon pour l’évènement de cette année.



Comme lors des éditions précédentes, le concours artistique ainsi que ceux de courts métrages et de talents de la soirée communautaire seront jugés par les experts créatifs de Blizzard, spécialisés dans ces domaines.



Il ne reste plus beaucoup de temps aux créatrices et créateurs pour mettre en avant leur travail sur la plus grande scène de Blizzard et tenter de décrocher les premières places dans leurs catégories. Les inscriptions aux concours de cosplay, de courts métrages, de talent et au concours artistique se clôturent le 15 mai 2026.