Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS lance Road to Worlds pour une place au Yu-Gi-Oh! World Championship

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Konami lance la campagne, Road to Worlds dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, et invite les Duellistes à tenter de se qualifier pour le prestigieux Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 (WCS) pour le titre.

Pour célébrer le début des qualifications, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS lance également une campagne en deux parties remplie de récompenses spéciales, en amont des qualifications dédiées aux formats SPEED DUEL et RUSH DUEL.

Les qualifications se dérouleront en deux phases dans les deux catégories, promettant des Duels intenses et palpitants. Les Duellistes atteignant les meilleurs rangs dans l’une ou l’autre des qualifications auront une chance de se qualifier pour le WCS, qui se tiendra à Tokyo, au Japon, avec l’opportunité de devenir champion du monde.

Période des qualifications :

Qualifications SPEED DUEL :

1ère phase : du 1er au 15 juin

2è phase : du 12 au 15 juin

Qualifications RUSH DUEL :

1ère phase : du 1er au 8 juin

2è phase : du 5 au 8 juin

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS célèbre le lancement des qualifications avec une campagne en jeu offrant de nouvelles cartes aux Duellistes, aussi bien en SPEED DUEL qu’en RUSH DUEL. En se connectant simplement pendant la durée de l’événement, les joueurs pourront obtenir Dragon Cramoisi (SPEED / Prismatique) ainsi que d’autres récompenses spéciales, dont un Deck de Structure SPEED DUEL gratuit.

Les Duellistes pourront également obtenir Magicien Sombre (RUSH / Illustration alternative / Prismatique / Style OR), Magicienne des Ténèbres (RUSH / Illustration alternative / Prismatique / Style OR), ainsi qu’un Deck de Structure RUSH DUEL gratuit.

La campagne proposera également des bonus de connexion quotidiens ainsi que des missions d’événement offrant diverses récompenses.

Connectez-vous pendant la durée de la campagne pour obtenir les items suivants :

Carte Dragon Cramoisi (SPEED / Prismatic)

Carte Magicien Sombre (RUSH / Alternate Art / Prismatic / OR Style)

(RUSH / Alternate Art / Prismatic / OR Style) Carte Magicienne des Ténèbres (RUSH / Alternate Art / Prismatic / OR Style)

(RUSH / Alternate Art / Prismatic / OR Style) 1 Deck de Structure SPEED DUEL (Junk Enforcers)

1 Deck de Structure RUSH DUEL Structure Deck (Quest of Transam)

1x Chronicle Card (Animée)

2x 500 Gemmes

2 Tickets de déblocage de personnage

2 Tickets de Compétence

Connectez-vous chaque jour pendant la durée de la campagne pour obtenir les items suivants :

Jour 1 – 1x Ticket de Rêve SR (RUSH/Brillant)

Jour 2 – 1x Chronicle Card (Couleur du nom: Doré)

Jour 3 – 1 Ticket SR/UR au choix (SPEED/Brillant) ​

Jour 4 – 1 Ticket SR/UR au choix (RUSH/Brillant)

Jour 5 – 100 Puces de Boîte

Jour 6 – 1 Ticket de Rêve SR (SPEED/Brillant)

Jour 7 – 1 Ticket de Rêve UR (RUSH/Brillant)

Jour 8 – 1x Chronicle Card (Couleur de la bordure: Dorée)

Jour 9 – 1 Ticket de Rêve UR (SPEED/Brillant)

Jour 10 – 1 Ticket SR/UR au choix (RUSH/Prismatique)

Jour 11 – 1x Chronicle Card (Surface: Lumière d’Étoile Intégrale)

Jour 12 – 1 ​ Ticket SR/UR au choix (SPEED/Prismatique)

Récompenses des missions d’événement :

SPEED DUEL

Jouer 3 parties en SPEED DUEL = 5 Tickets de Packs de Cartes

Jouer 5 parties en SPEED DUEL = 5 Tickets de Packs de Cartes

Jouer 5 Duels Classés ou Duels de Decks de Personnage = 100 Puces de Boîte

RUSH DUEL

Jouer 3 parties en RUSH DUEL = 5 Tickets de Packs de Cartes

Jouer 5 parties en RUSH DUEL = 5 Tickets de Packs de Cartes

Jouer 5 Duels Classés ou Duels de Decks de Personnage = 100 Puces de Boîte

En parallèle de cette initiative, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ​ proposera également deux nouvelles BOÎTES à partir de ces dates. Le format RUSH DUEL accueille dès aujourd’hui la RUSH Mini BOX Eternal Genesis, tandis que le format SPEED DUEL proposera la Main BOX Red Supernova à partir du 21 mai.