Les Sims 4 vous invite au Bal masqué de Lady Bridgerton

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Les Sims débarquent dans un monde de romance, de mode et de haute société avec deux nouveaux kits conçus en collaboration avec Netflix et Shondaland : Les Sims 4 Kit Styles du bal masqué de Lady Bridgerton et Les Sims 4 Kit Salle de bal de Lady Bridgerton, qui seront disponibles le 14 mai sur EA app, Mac via Origin, Epic Games Store et Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Avec ces nouveaux contenus, les joueur·se·s découvriront de longues robes, des manteaux et des masques intrigants, le tout ayant pour décor de grandes salles de bal décorées de lustres, de fleurs et de détails opulents. Pour les fans des Sims qui veulent bénéficier de l’expérience complète, la collection Bal masqué inclut les deux kits ainsi que trois objets exclusifs inspirés de la haute société.

Les festivités commence ce 12 mai dans Les Sims 4 avec un événement de connexion à durée limitée comprenant plus de 22 récompenses comme des tenues, des décorations et même un nouveau trait de caractère pour quiconque souhaiterait se démarquer.