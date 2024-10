Dreame lance deux solutions de nettoyage innovantes en Suisse

Partager Facebook

Dreame Technology , pionnier dans le domaine des appareils innovants, lance deux nouveaux produits sur le marché suisse : le robot aspirateur L10s Ultra Gen 2 et l’aspirateur eau et poussière H12 Pro Ultra. Avec ces appareils performants, Dreame offre aux ménages suisses une technologie de nettoyage de pointe qui leur permet de gagner en efficacité et en confort au quotidien.

Le L10s Ultra Gen 2 est équipé de la technologie innovante MopExtend™ RoboSwing et offre des fonctions de nettoyage avancées à un prix attractif. Le H12 Pro Ultra permet un nettoyage en profondeur avec de l’eau chaude à 60°C et assure une efficacité supplémentaire grâce au séchage rapide à l’air chaud. Les deux modèles garantissent des performances exceptionnelles.

« Notre mission est d’offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs, explique Sean Chen, directeur général de Dreame pour l’Europe occidentale. En proposant nos fonctionnalités haut de gamme à des prix compétitifs, nous proposons les technologies de nettoyage avancées accessibles à un public plus large et nous nous efforçons que davantage de foyers puissent profiter de nos innovations. »

Robot aspirateur L10s Ultra Gen 2 : nettoyage et confort en harmonie

Le L10s Ultra Gen 2 va bien au-delà du nettoyage standard car il permet de nettoyer en profondeur même les zones difficiles d’accès. La technologie innovante MopExtend™ RoboSwing permet au robot aspirateur d’analyser avec précision les environnements domestiques complexes et de gérer de manière autonome et optimale l’utilisation des serpillères.

La technologie MopExtend™ utilise un détecteur sensible à la position pour identifier les bords et les pièces, ce qui permet d’étendre la portée et d’atteindre les endroits difficiles d’accès (jusqu’à 4 cm), qui sont souvent problématiques pour les robots aspirateurs traditionnels peuvent être nettoyés.

Le système d’essuyage DuoScrub™ élimine efficacement les taches tenaces et s’adapte de manière flexible aux différentes surfaces. Ces fonctions offrent une expérience de nettoyage exceptionnellement approfondie.

Puissance d’aspiration élevée et station de base entièrement automatique

Le L10s Ultra Gen 2 est équipé de la technologie Vormax™ Vacuum, qui offre une puissance d’aspiration impressionnante de 10’000 Pa, ce qui permet de nettoyer même les saletés, les poils d’animaux et la poussière sans effort. La détection intelligente des tapis par ultrasons déclenche automatiquement la serpillière pour nettoyer efficacement les tapis et les moquettes sans les endommager.

Un autre point fort est la station de base entièrement automatique pour un entretien confortable. Elle permet jusqu’à 75 jours de nettoyage sans intervention manuelle. Le robot aspirateur dispose d’une boîte à poussière de 300 ml et d’un sac à poussière de 3,2 litres. La station de base adapte automatiquement les proportions de la solution de nettoyage et fait le plein d’eau de manière autonome. Après chaque utilisation, le L10s Ultra Gen 2 retourne à la station de base où la serpillière est lavée en profondeur et séchée à l’air chaud – et ce, avec un niveau sonore inférieur à 42 dB(A).

Meilleure capacité, efficacité maximale

Grâce à sa capacité améliorée en poussière et en eau, le L10s Ultra Gen 2 est le choix parfait pour les grands ménages et les utilisations prolongées. Outre le sac à poussière de 3,2 litres, il est équipé d’un réservoir d’eau propre de 4,5 litres et d’un réservoir d’eau usagée de 4 litres. Avec un seul remplissage, le robot aspirateur peut nettoyer une surface allant jusqu’à 500 m².

H12 Pro Ultra : le nouvel aspirateur eau et poussière pour un nettoyage sans effort

Le dernier aspirateur eau et poussière H12 Pro Ultra de Dreame est une version améliorée du populaire H12 Pro. Équipé de fonctions intelligentes telles que le lavage à chaud à 60 degrés et le séchage à air chaud pendant 30 minutes, il offre une efficacité maximale dans le ménage.

L’une des caractéristiques les plus remarquables est le racloir robuste spécialement conçu, qui est étroitement lié à la brosse rotative. Il permet d’expulser l’eau sale et d’éliminer efficacement la saleté de la brosse.

Grâce à la brosse rotative qui tourne à la fois dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse, les cheveux sont facilement démêlés, ce qui rend le nettoyage plus efficace et plus fluide. De plus, la brosse double face permet d’atteindre facilement les plinthes et les pièces, ce qui contribue à un nettoyage complet et en profondeur de tous les sols.

Disponibilité et prix

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel du fabricant. Le robot aspirateur est proposé au prix de 649 CHF. Pour célébrer sa mise en vente, une réduction de 100 CHF est offerte (du 1er octobre au 13 octobre). Le H12 Pro Ultra est quant à lui disponible au prix de 399 CHF.