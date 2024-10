Partager Facebook

Sony étend sa gamme LinkBuds avec les écouteurs sans fil LinkBuds Fit, les LinkBuds Open et l’enceinte LinkBuds Speaker.

Depuis le lancement en 2022 de la série LinkBuds et de son design circulaire unique, la gamme s’est concentrée sur le confort et la relation entre les univers en ligne et hors ligne. Sony perpétue cet objectif avec les nouveaux LinkBuds, améliorés grâce aux retours des clients afin de permettre de les porter toute la journée sans difficulté et sans faire de compromis sur le son. Confortables, intelligents, conçus pour la vie de tous les jours, les derniers écouteurs et l’enceinte LinkBuds entretiennent le lien avec ses proches et ses divertissements favoris, incarnant le principe du « rester connecté au monde ».

Conçus pour un style de vie actif, les LinkBuds Fit et LinkBuds Open disposent de stabilisateurs légers inédits qui permettent de les porter toute la journée dans un parfait confort. Les LinkBuds Open sont de nouveaux écouteurs, au design circulaire ouvert révisé qui préservent la connexion avec son environnement. De plus, les deux modèles sont proposés dans différentes couleurs pour coller à tous les styles, avec des housses et des stabilisateurs de teintes différentes pour peaufiner son look[1]. Aux côtés de ces nouveaux écouteurs, Sony présente également l’enceinte LinkBuds Speaker, nouveau produit de la famille LinkBuds. La fonction Auto Switch (changement automatique) fait automatiquement passer la lecture des LinkBuds Fit, LinkBuds Open et LinkBuds S[2]à l’enceinte LinkBuds Speaker selon la situation, assurant une expérience d’écoute intuitive et sans interruption[3].

Sony poursuit également sa collaboration sur la gamme LinkBuds avec Olivia Rodrigo, autrice-compositrice-interprète qui a remporté trois GRAMMY® et vendu plusieurs disques de platine, dans le cadre de sa campagne audio For the Music. À la suite d’une collaboration réussie l’an passé sur les LinkBuds S, les LinkBuds Fit et LinkBuds Open sont également proposés dans la teinte violette qu’Olivia utilise comme signature. Ils ont été conçus avec l’artiste elle-même, en se concentrant sur l’essentiel : ses fans. Ils intègrent également des réglages d’égaliseur personnalisés pour offrir une expérience d’écoute optimale ainsi qu’une interface d’égaliseur choisie par Olivia.

LinkBuds Fit – Adaptés pour tous

Les LinkBuds Fit offrent un confort inégalé grâce aux nouveaux stabilisateurs et aux nouveaux embouts. Ils proposent aussi un contrôle fluide du bruit et des sons ambiants ainsi qu’une palette de couleurs pour s’adapter au style[1] de chacun.

Port confortable pour un style de vie actif – Pour un port confortable, adapté à tous et sécurisé, même pendant une activité sportive, Sony a développé de nouveaux stabilisateurs pour les LinkBuds Fit . Leur design s’adapte quelle que soit la forme de l’oreille et sont bien fixés sur l’écouteur grâce au point d’ancrage dédié. Enfin, les embouts doux qui sont fournis avec les LinkBuds Fit permettent de réduire la pression dans le canal auditif pour confort longue durée.

Pour un port confortable, adapté à tous et sécurisé, même pendant une activité sportive, Sony a développé de pour les . Leur design s’adapte quelle que soit la forme de l’oreille et sont bien fixés sur l’écouteur grâce au point d’ancrage dédié. Enfin, les qui sont fournis avec les permettent de réduire la pression dans le canal auditif pour confort longue durée. Restez connecté avec le mode Auto Ambient Sound – Associé à une excellente réduction du bruit, le mode Auto Ambient Sound ajuste automatiquement le bruit ambiant en fonction de votre environnement, afin que vous profitiez confortablement de votre musique où que vous soyez.

Associé à une excellente réduction du bruit, le mode Auto Ambient Sound ajuste automatiquement le bruit ambiant en fonction de votre environnement, afin que vous profitiez confortablement de votre musique où que vous soyez. Réduction du bruit – Les LinkBuds Fit sont dotés du processeur V2, également présent dans les WF-1000XM5 qui ont remporté de nombreux prix. Ce processeur optimise la réduction du bruit en temps réel en fonction de votre environnement.

Les sont dotés du processeur V2, également présent dans les WF-1000XM5 qui ont remporté de nombreux prix. Ce processeur optimise la réduction du bruit en temps réel en fonction de votre environnement. Des couleurs qui s’adaptent au style de chacun – Disponibles en noir, blanc, vert, et dans le violet d’Olivia Rodrigo, les LinkBuds Fit peuvent s’adapter à tous les styles. De plus, grâce à la gamme d’accessoires disponibles dans des styles et des couleurs variées, notamment les stabilisateurs et les housses de boîtier des LinkBuds Fit , vous pouvez personnaliser vos écouteurs pour compléter n’importe quelle tenue.

Disponibles en noir, blanc, vert, et dans le violet d’Olivia Rodrigo, les peuvent s’adapter à tous les styles. De plus, grâce à la gamme d’accessoires disponibles dans des styles et des couleurs variées, notamment les et les des , vous pouvez personnaliser vos écouteurs pour compléter n’importe quelle tenue. Qualité audio Haute Résolution – Les LinkBuds Fit offrent une qualité audio et une clarté des appels exceptionnelles. Grâce à un haut-parleur spécialement conçu, le Dynamic Driver X, également présent dans les écouteurs à réduction de bruit WF-1000XM5, les LinkBuds Fit offrent des voix plus riches et détaillées. La structure du diaphragme associe des matériaux différents pour le dôme et sur les bords, assurant une distorsion réduite et une excellente clarté sonore. Les LinkBuds Fit supportent également les formats haute résolution High-Resolution Audio Wireless et DSEE Extreme TM . De plus, la technologie Precise Voice Pickup associant un contrôle optimal des micros situés à l’extérieur et à l’intérieur de l’écouteur, avec l’algorithme intelligent assure des conversations extrêmement claires, même dans des environnements bruyants.

Les offrent une qualité audio et une clarté des appels exceptionnelles. Grâce à un haut-parleur spécialement conçu, le Dynamic Driver X, également présent dans les écouteurs à réduction de bruit WF-1000XM5, les offrent des voix plus riches et détaillées. La structure du diaphragme associe des matériaux différents pour le dôme et sur les bords, assurant une distorsion réduite et une excellente clarté sonore. Les supportent également les formats haute résolution High-Resolution Audio Wireless et DSEE Extreme . De plus, la technologie Precise Voice Pickup associant un contrôle optimal des micros situés à l’extérieur et à l’intérieur de l’écouteur, avec l’algorithme intelligent assure des conversations extrêmement claires, même dans des environnements bruyants. Utilisation facile – Avec la fonction Auto Switch , la lecture automatique (Auto Play), les fonctions d’accès rapide comme Spotify Tap [4] ou Amazon Music Play Now [5] et le contrôle vocal, il est plus facile que jamais d’accéder à ses divertissements et d’en profiter. De plus, grâce à la fonction Wide Area Tap , vous pouvez utiliser des double ou triple contacts à l’avant de l’oreille de votre choix pour contrôler la lecture de votre musique : il n’est donc pas nécessaire de toucher les LinkBuds Fit eux-mêmes pour les commander [6] . ​ ​

Avec la fonction , la lecture automatique (Auto Play), les fonctions d’accès rapide comme Spotify Tap ou Amazon Music Play Now et le contrôle vocal, il est plus facile que jamais d’accéder à ses divertissements et d’en profiter. De plus, grâce à la fonction , vous pouvez utiliser des double ou triple contacts à l’avant de l’oreille de votre choix pour contrôler la lecture de votre musique : il n’est donc pas nécessaire de toucher les eux-mêmes pour les commander . ​ ​ Utilisation pratique au quotidien – Les LinkBuds Fit offrent aussi la connexion multipoint, la lecture et la pause instantanée, le contrôle par les gestes de la tête, le contrôle vocal intégré et la fonction Speak-to-Chat. Ils profitent d’une batterie capable de tenir jusqu’à 21 heures en lecture[7] et une résistance à l’eau IPX4[8].

LinkBuds Open – Rester connecté avec l’instant

Un nouveau type d’écouteur avec les LinkBuds Open, dont le design circulaire ouvert permet de rester connecté avec son environnement. Les nouveaux stabilisateurs légers pour LinkBuds Open assurent un port confortable toute la journée et sont disponibles dans toute une gamme de couleurs pour s’adapter à style de chacun.

Vivez dans l’instant – Avec un haut-parleur circulaire nouvellement conçu, le design des LinkBuds Open permet de rester connecté à son environnement. La zone ouverte au centre du diaphragme préserve la transparence auditive : elle permet d’entendre le monde autour. Il sera possible d’entendre quelqu’un appeler en plein échange téléphonique tout en restant connecté à ses amis et en écoutant de la musique. Les LinkBuds Open proposent également l’ Adaptive Volume Control (Contrôle adaptatif du volume), une fonction intelligente qui optimise automatiquement le volume en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Il sera possible de profiter de volumes plus faibles dans les endroits peu bruyants et de volumes plus élevés dans les lieux plus bruyants.

Avec un haut-parleur circulaire nouvellement conçu, le design des permet de rester connecté à son environnement. La zone ouverte au centre du diaphragme préserve la transparence auditive : elle permet d’entendre le monde autour. Il sera possible d’entendre quelqu’un appeler en plein échange téléphonique tout en restant connecté à ses amis et en écoutant de la musique. Les proposent également l’ (Contrôle adaptatif du volume), une fonction intelligente qui optimise automatiquement le volume en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Il sera possible de profiter de volumes plus faibles dans les endroits peu bruyants et de volumes plus élevés dans les lieux plus bruyants. Le confort toute la journée – Comme les LinkBuds Fit , les LinkBuds Open profitent des nouveaux stabilisateurs conçus par Sony, pour une installation à la fois confortable et sûre. De plus, la construction des LinkBuds Open repose sur une forme géométrique évoluée qui s’adapte confortablement à l’oreille.

Comme les , les profitent des nouveaux stabilisateurs conçus par Sony, pour une installation à la fois confortable et sûre. De plus, la construction des repose sur une forme géométrique évoluée qui s’adapte confortablement à l’oreille. Peaufinez votre look – Les LinkBuds Open sont disponibles en noir et en blanc, ainsi que dans le violet d’Olivia Rodrigo. Il sera possible de faire un look sur mesures grâce aux accessoires personnalisables, notamment au niveau des stabilisateurs et de la housse de boîtier [9] proposés dans des couleurs et des styles variés.

Les sont disponibles en noir et en blanc, ainsi que dans le violet d’Olivia Rodrigo. Il sera possible de faire un look sur mesures grâce aux accessoires personnalisables, notamment au niveau des stabilisateurs et de la housse de boîtier proposés dans des couleurs et des styles variés. Véritable son haute-fidélité – Les LinkBuds Open offrent un son équilibré de haute qualité, avec une excellente clarté de la plage médiums-aigus, grâce au processeur V2 de Sony et à un haut-parleur circulaire de 11 mm spécialement conçu. Un diaphragme très réactif et un puissant aimant en néodyme ont été choisis spécifiquement afin de reproduire clairement les sons de fréquences moyennes et élevées. Les LinkBuds Open supportent également le DSEE TM (Digital Sound Enhancement Engine) et disposent d’une technologie de capture de voix précise pour des appels limpides et dépourvus de bruits.

Les offrent un son équilibré de haute qualité, avec une excellente clarté de la plage médiums-aigus, grâce au processeur V2 de Sony et à un haut-parleur circulaire de 11 mm spécialement conçu. Un diaphragme très réactif et un puissant aimant en néodyme ont été choisis spécifiquement afin de reproduire clairement les sons de fréquences moyennes et élevées. Les supportent également le DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) et disposent d’une technologie de capture de voix précise pour des appels limpides et dépourvus de bruits. Utilisation pratique au quotidien – Les LinkBuds Open profitent de nombreuses fonctions et de commandes intuitives comme l’Auto Switch (basculement automatique), la lecture Auto Play, l’accès rapide Quick Access, le contrôle vocal et la fonction de commande Wide Area Tap. Ils proposent aussi la connexion multipoint, une autonomie élevée pouvant atteindre 22 heures[10] d’écoute et une résistance à l’eau IPX4[11].

Nouvelle application Sony | Sound Connect

Les LinkBuds Fit et LinkBuds Open sont compatibles avec la nouvelle application Sony | Sound Connect[12]. Grâce à celle-ci, les écouteurs sont personnalisables en réglant diverses options comme l’égaliseur. L’interface simple permet de créer un son favori et ses raccourcis vers les réglages, et même de suivre son historique d’écoute conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Lorsqu’il est activé, l’effet Background Music Effect utilise le traitement numérique du signal pour donner la sensation que le son est situé à proximité de l’utilisateur et non dans sa tête – idéal pour réaliser d’autres tâches ou lorsque qu’on souhaite une sensation un peu moins intense.

LinkBuds Speaker – Toute votre musique, toute la journée

Rester connecté à sa musique toute la journée avec des fonctions intelligentes comme Auto Switch (Basculement automatique) qui permet la connexion automatique avec les écouteurs, et profiter d’une qualité sonore remarquable et équilibrée malgré sa petite taille. Parler et écouter avec limpidité tout en conservant sa liberté de mouvement grâce à la très longue vie de la batterie et à l’anneau de transport pratique.

Son en continu – Auto Switch (Basculement automatique) transfère le son des écouteurs LinkBuds à l’enceinte LinkBuds Speaker automatiquement une fois que vous avez rangé les écouteurs dans leur boîtier et inversement. De plus, la fonction Quick Access permet d’accéder à votre plateforme musicale d’un simple contact et Auto Play joue de la musique en fonction de votre routine, afin d’offrir une expérience encore plus fluide. Le son clair et équilibré provient d’un haut-parleur X-Balanced, d’un tweeter et de radiateurs passifs qui assurent un grand plaisir d’écoute.

Auto Switch (Basculement automatique) transfère le son des écouteurs à l’enceinte automatiquement une fois que vous avez rangé les écouteurs dans leur boîtier et inversement. De plus, la fonction Quick Access permet d’accéder à votre plateforme musicale d’un simple contact et Auto Play joue de la musique en fonction de votre routine, afin d’offrir une expérience encore plus fluide. Le son clair et équilibré provient d’un haut-parleur X-Balanced, d’un tweeter et de radiateurs passifs qui assurent un grand plaisir d’écoute. Qualité des appels – L’enceinte LinkBuds Speaker offre la meilleure qualité d’appel parmi les enceintes sans fil Sony [13] : elle renforce la voix pour une conversation claire et utilise la suppression des échos afin de garantir que la conversation suive son cours sans accroc.

L’enceinte offre la meilleure qualité d’appel parmi les enceintes sans fil Sony : elle renforce la voix pour une conversation claire et utilise la suppression des échos afin de garantir que la conversation suive son cours sans accroc. Votre musique en mouvement – L’anneau détachable et pratique vous permet de porter votre enceinte LinkBuds facilement pour une bonne prise en main, dans une autre pièce ou dans la cuisine. De plus, la station d’accueil fournie assure un rechargement facile.

L’anneau détachable et pratique vous permet de porter votre enceinte facilement pour une bonne prise en main, dans une autre pièce ou dans la cuisine. De plus, la station d’accueil fournie assure un rechargement facile. Robuste – Elle profite d’une résistance à l’eau IPX4 [14] . Et grâce à sa batterie qui tient jusqu’à 25 heures [15] , elle peut faire durer votre musique toute la journée.

Elle profite d’une résistance à l’eau IPX4 . Et grâce à sa batterie qui tient jusqu’à 25 heures , elle peut faire durer votre musique toute la journée. Design intemporel – L’enceinte LinkBuds est disponible en gris clair et en noir pour se fondre dans son domicile.

L’enceinte est disponible en gris clair et en noir pour se fondre dans son domicile. Application Sony | Sound Connect – L’enceinte LinkBuds est elle aussi compatible avec la nouvelle application Sony | Sound Connect. Celle-ci permet de contrôler de nouvelles fonctions comme l’Auto Switch, le Quick Access et l’Auto Play.

Engagement environnemental

Les produits de Sony ne sont pas seulement conçus pour rechercher la qualité sonore, mais aussi en pensant à l’environnement. Aucun plastique n’est utilisé dans l’emballage des LinkBuds Fit, LinkBuds Open et de l’enceinte LinkBuds, conformément à l’engagement de Sony de réduire l’impact environnemental de ses produits. De plus, les LinkBuds Fit et LinkBuds Open intègrent également des matériaux en plastique recyclé, aussi bien dans les écouteurs que dans l’étui de chargement. Du plastique recyclé est également partiellement utilisé pour le caisson de l’enceinte LinkBuds Speaker.

Prix et disponibilité

Les LinkBuds Fit sont disponibles à partir d’octobre à un prix de vente conseillé de 199,00 CHF

Les LinkBuds Open sont disponibles à partir d’octobre à un prix de vente conseillé de 199,00 CHF

L’enceinte LinkBuds Speaker est disponible à partir d’octobre à un prix de vente conseillé de 160,00 CHF

Les Air Fitter seront disponibles à partir d’octobre 2024 à un prix de vente conseillé de 9,99 CHF