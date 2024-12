Nouveau Toyota Land Cruiser: une icône moderne fidèle à son héritage

Partager Facebook

Le tout nouveau Land Cruiser présente les atouts emblématiques du modèle: qualité, durabilité et fiabilité.

NOUVEAU TOYOTA LAND CRUISER: DE QUEL TYPE DE VÉHICULE S’AGIT-IL?

Le tout nouveau Land Cruiser est un grand SUV à traction intégrale qui se présente comme un authentique tout-terrain de premier ordre dans la plus pure tradition.

À l’aise sur l’autoroute comme sur les terrains les plus exigeants, il puise dans l’héritage exceptionnel du Land Cruiser, qui remonte à plus de 70 ans. Toyota affirme avec assurance que son véhicule vous emmènera où vous voulez et vous ramènera en toute sécurité, quels que soient les défis que pose le trajet.

Des qualités réunies dans un modèle de pointe alliant style, performance et attrait client.

L’intérieur dispose de cinq ou sept sièges, et offre tout l’espace nécessaire aux bagages et à l’équipement indispensable pour partir à l’aventure. L’habitacle ouvert, spacieux et pratique est conçu pour garantir un trajet confortable – même sur les surfaces les plus difficiles. Il est doté des toutes dernières technologies en matière de divertissement, d’information et de connectivité en déplacement. Vous pouvez également compter sur le Land Cruiser pour assurer votre sécurité grâce à une multitude de systèmes qui surveillent en permanence votre conduite, la route et la circulation autour de vous.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ET SPÉCIFICITÉS?

Au cours de la longue et prestigieuse histoire du Land Cruiser, aucun modèle n’a bénéficié d’autant d’innovations. Lors de son développement, Toyota a opté pour un «retour aux sources», en misant sur les qualités qui constituent l’essence du légendaire Land Cruiser et en renforçant celles-ci grâce à des technologies et des éléments de design modernes.

Au niveau le plus élémentaire, une nouvelle plateforme et une nouvelle carrosserie confèrent au véhicule sa rigidité et sa maniabilité hors-pair. Premier de sa gamme à être équipé de la direction assistée électrique, le Land Cruiser dispose aussi d’un nouveau système de freinage et d’une nouvelle conception de suspension. Ces caractéristiques contribuent toutes à optimiser le confort à bord et à inspirer la confiance, quelle que soit la route empruntée.

QUELLES SONT SES ORIGINES?

Modèle le plus ancien vendu par Toyota, le Land Cruiser est un incontournable de la gamme depuis le début des années 1950. Au cours des décennies, il s’est bâti une réputation de puissance exceptionnelle et de robustesse à toute épreuve dans le monde entier. Aussi le tout nouveau Land Cruiser a-t-il été conçu dans le respect de ses caractéristiques essentielles que sont la qualité, la durabilité et la fiabilité.

Lors du développement de son nouveau modèle, Toyota a souhaité renouer avec les qualités qui ont érigé le Land Cruiser au rang de légende de l’automobile. Misant sur une approche de «retour aux sources», l’équipe de développement a cherché à intégrer des solutions de design et d’ingénierie partout où cela était possible, plutôt que de miser sur des équipements électroniques sophistiqués pour conférer à son véhicule sa maniabilité exceptionnelle.

Bien qu’important, l’héritage a été envisagé sous un prisme contemporain, afin de faire du tout nouveau Land Cruiser un véhicule affichant toute la polyvalence, la fonctionnalité, la praticité et la simplicité d’utilisation que les clients attendent aujourd’hui.

QUEL EST SON PROFIL ESTHÉTIQUE?

Le tout nouveau Land Cruiser présente un look imposant, puissant et audacieux qui ne passera pas inaperçu. Le design exprime sa performance supérieure, alliant modernité et éléments d’héritage, comme l’emblème classique de Toyota placé bien en évidence et les passages de roues angulaires.

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’avoir un look agréable: le design reflète aussi une praticité essentielle. Par exemple, les coins du véhicule présentent une forme conçue pour éviter tout dommage lors de la conduite en condition difficile; les fenêtres latérales profondes et la forme du capot offrent au conducteur une excellente vue sur son environnement.

À l’intérieur, les sièges épousent le corps, et l’espace lumineux et ouvert affiche un look sûr et fonctionnel adapté à la performance robuste du Land Cruiser. Côté conducteur, les sources d’information et les commandes sont conçues pour une utilisation rapide et intuitive, en particulier sur les terrains difficiles.

10 FAITS SURPRENANTS SUR LE TOUT NOUVEAU LAND CRUISER

Le nouveau Land Cruiser a fait l’objet de tests intensifs en conditions réelles sur le terrain d’essai de Toyota à Shibetsu, où des conditions extrêmes du monde entier ont été recréées. Le programme de test a également conduit le prototype au Moyen-Orient et en Australie.

L’histoire du Land Cruiser remonte à 1951 et au premier modèle Toyota BJ. Depuis, plus de 10,4 millions de Land Cruiser ont été vendus dans le monde.

La fonction Crawl Control ajuste automatiquement la puissance motrice et le freinage afin d’aider le conducteur à négocier diverses surfaces et pentes en toute sécurité. Le véhicule est doté de cinq niveaux de réglage de la vitesse afin de répondre à différents scénarios.

Sur simple rotation d’un bouton, le conducteur peut utiliser le système Multi-Terrain Select pour ajuster la performance du véhicule à différentes conditions comme la boue, le sable, les rochers ou la neige profonde.

Le hayon électrique s’ouvre vers le haut pour faciliter le chargement; une ouverture indépendante de la vitre arrière est toutefois disponible, pour un plus grand confort.

Le nouveau Land Cruiser est le premier à disposer d’une option de motorisation hybride – un modèle hybride léger 48 V est prévu pour la fin 2025.

Dans des conditions extrêmes, le conducteur peut déverrouiller la barre antiroulis avant afin d’augmenter le débattement vertical des roues. Cette technologie nommée SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) est une première chez Toyota.

La progression en toute sécurité sur des surfaces difficiles est également facilitée par la fonction Multi-Terrain Monitor. Celle-ci affiche non seulement une vue de l’environnement immédiat du véhicule, mais également une vue sous plancher.

Les mesures appliquées pour réduire le bruit et les vibrations incluent une sculpture de pneus au design spécial.

Dans l’habitacle, les options de sellerie incluent, pour la première fois chez Toyota, l’utilisation de SUMITEX, un nouveau tissu durable fabriqué à partir de plastique recyclé.

Au cours de ses plus de 70 ans d’existence, le Toyota Land Cruiser s’est forgé dans le monde entier une réputation inégalée pour sa puissance, sa fiabilité et sa capacité à affronter les conditions les plus extrêmes. Dans le même temps, le modèle n’a cessé d’évoluer pour devenir un véhicule tout aussi à l’aise sur l’autoroute, adoptant des lignes, des technologies et des solutions d’ingénierie inédites qui renforcent ses aptitudes et son attrait global pour les acheteurs.

L’arrivée du tout nouveau Land Cruiser est ainsi un événement significatif, car il s’agit d’un modèle qui atteint de nouveaux sommets en matière de performances tout-terrain, renforcées par sa nouvelle plateforme sur châssis GA-F. Idéal pour le transport de passagers et de marchandises, il offre une visibilité accrue et se démarque par sa simplicité avec des pièces conçues pour être faciles à réparer ou à remplacer par des éléments personnalisés.

Keita Moritsu, ingénieur en chef, explique: «Notre vision a changé: nous voulons proposer le Land Cruiser comme un tout-terrain pratique et abordable, en misant notamment sur un retour aux sources.»

Ce retour aux sources est perceptible d’emblée dans le nouveau design audacieux du véhicule, qui allie l’héritage Land Cruiser avec un look affirmé moderne qui se veut intemporel et exprime la robustesse et la fonctionnalité propres aux meilleurs outils professionnels. La praticité se remarque par exemple dans les extrémités surélevées du capot et la section centrale abaissée qui confère au conducteur une vue imprenable, mais aussi dans la forme des éléments de carrosserie, conçus pour éviter tout dommage dans des conditions de conduite extrêmes. Des détails aérodynamiques ont également été intégrés au profit du comportement routier, du refroidissement des freins et du moteur ainsi que de la gestion de la circulation du flux d’air.

De même, l’habitacle, en plus d’être fonctionnel et durable, offre une sensation de grande qualité: pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, il dispose aussi d’un espace de chargement généreux pour tout ce qu’il y a à transporter. La position et la forme des commandes assurent une utilisation rapide et intuitive, et les sources d’information sont claires et disposées de façon à être identifiées en un coup d’œil. Le combiné d’instruments comprend un nouvel écran couleur 12,3″ pour le conducteur et un nouveau sélecteur multifonctions élaboré avec la collaboration de pilotes de rallye professionnels. Certaines surfaces sont rembourrées pour protéger les genoux et les épaules lors des déplacements tout-terrain, tandis que le nouveau design des sièges assure un maintien supérieur.

La puissance est fournie par un moteur turbodiesel 2,8 l repensé de 205 ch / 151 kW, associé à une nouvelle boîte automatique Direct Shift à huit rapports. Avec son couple maximal de 500 Nm, ce groupe motopropulseur permet de remorquer des charges allant jusqu’à 3500 kg. Fin 2025, la gamme Land Cruiser sera complétée par un nouveau modèle hybride léger 48 V qui promet plus de douceur et de calme, mais aussi davantage de réactivité, sans aucun compromis quant à la capacité du véhicule à affronter des conditions extrêmes.

Le nouveau Land Cruiser est conçu pour fournir les plus hauts niveaux de performance tout-terrain, tout en étant stable, confortable et facile à manœuvrer sur la route. Sous la carrosserie, la nouvelle construction sur châssis basée sur la plateforme GA-F de la Toyota New Global Architecture constitue le fondement de la puissance et de la robustesse essentielles du véhicule, tandis que les fonctions avancées Multi-Terrain Select et Multi-Terrain Monitor offrent une assistance sophistiquée dans les conditions difficiles.

Il s’agit du premier Land Cruiser à être équipé de la direction assistée électrique, pour une conduite plus directe et une manœuvrabilité facilitée, avec un risque de mouvements de direction plus faible. Autre nouveauté, la technologie SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism), qui déverrouille la barre antiroulis avant, augmentant ainsi l’articulation des roues pour mieux aborder les surfaces accidentées et rocheuses. Un nouveau système de freinage, une nouvelle suspension avec doubles triangles à l’avant, un essieu arrière repensé et une fonction Crawl Control mise à jour contribuent également à la maniabilité du véhicule.

Parallèlement à l’optimisation de la solidité et des aptitudes tout-terrain, Toyota a également visé l’optimisation des niveaux de silence et de confort à bord, grâce à de nombreuses mesures destinées à réduire le bruit et les vibrations. Celles-ci incluent l’amélioration de l’étanchéité de la carrosserie et l’utilisation intensive de matériaux d’insonorisation. La qualité de conduite a été optimisée grâce à la rigidité de la nouvelle carrosserie sur châssis GA-F, un système de contrôle de l’inclinaison ainsi que des supports moteur et caisse à la conception revue.

La sécurité atteint elle aussi de nouveaux sommets avec Toyota Teammate et la troisième génération des systèmes de sécurité active et d’assistance à la conduite Toyota Safety Sense. Le nouveau Land Cruiser est mieux équipé que jamais pour assister le conducteur: capable de reconnaître et de réagir à un éventail encore plus large de situations à risque, il est prêt à intervenir sur le freinage, la direction et le groupe motopropulseur afin d’éviter une collision.

10 ans de garantie Toyota

Le Toyota Land Cruiser offre par ailleurs une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack complémentaire d’assistance 24/7.

Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).