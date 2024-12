Du 23 mai au 15 juin 2025, le Cirque du Soleil fera escale sur la Plaine de Plainpalais avec KURIOS « Le cabinet des curiosités ».

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Noël approche à grands pas. Vous cherchez un cadeau qui fera plaisir à vos proches, mais vous êtes en manque d’inspiration. Alors offrez leur une évasion vers un monde d’imagination extraordinaire sous l’emblématique Chapiteau du Cirque du Soleil du 23 mai au 15 juin prochain à Genève

Avec le spectacle KURIOS-Cabinet des curiosités campé à la fin du 19ème siècle, les spectateurs mettront les voiles vers une contrée où émerveillement et étrange sont les mots d’ordre.

Dans un passé décalé et un lieu où le merveilleux se révèle à nous, un chercheur découvre que c’est en fermant les yeux que l’inaccessible cesse de l’être. KURIOS pénètre dans le laboratoire mécanique d’un inventeur convaincu qu’il existe un monde dissimulé et invisible, où sommeillent les idées les plus folles et où les rêves les plus grandioses attendent d’être réalisés. Une fois que l’inventeur a réussi à ouvrir la porte de ce monde des merveilles, un groupe de personnages d’un autre monde débarquent soudain dans son cabinet des curiosités, univers fabriqué de bric et de broc, donnant vie une à une à ses créations improvisées.

Créé à Montréal en 2014, KURIOS est un hommage au steampunk, mouvement grâce auquel l’ère victorienne rencontre la science-fiction. Les photos et le trailer promettent un spectacle hautement esthétique, plein de poésie, de magie, de prouesses techniques et d’acrobaties. Cinquante artistes présenteront des numéros pour certains totalement originaux et jamais vus ailleurs. A noter que les chorégraphies sont signées Sidi Larbi Cherkaoui, directeur du Ballet du Grand-Théâtre de Genève. Un spectacle fascinant pour un cadeau parfait !

https://livemusic.ch