L’exposition «Matisse, invitation au voyage» est visible à la Fondation Beyeler jusqu’au 26 janvier 2025.

HENRI MATISSE, LES ACANTHES, 1953

Fusain, papiers découpés peints à la gouache sur papier sur toile, 311.7 x 351.8 cm

Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection Beyeler

© Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich

Photo: Robert Bayer

Jusqu’au 26 janvier prochain, la Fondation Beyeler à Riehen/Bâle présente Matisse-Invitation au voyage. L’occasion de découvrir 70 œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées. Placée sous le commissariat de Raphaël Bouvier, l’exposition, l’une des plus coûteuse pour la Fondation Beyeler, couvre toutes les périodes du travail de celui qui compte parmi les artistes les plus célèbres de l’art moderne. Elle prend pour point de départ le célèbre poème « L’invitation au voyage »de Charles Baudelaire. Les termes « luxe, calme et volupté » qui y apparaissent comme motifs poétiques se retrouvent dans l’œuvre du Français, né en 1869.

En déambulant dans les salles, le visiteur est convié à un véritable voyage. Celui-ci commence avec les œuvres des débuts produites vers 1900. Viennent ensuite les toiles révolutionnaires du fauvisme (mouvement qui prône l’utilisation de la couleur et non du dessin) et les travaux expérimentaux des années 1910. Sans oublier les tableaux sensuels de la période niçoise et des années 1930. Ainsi on peut admirer le Grand nu couché (Nu rose), un tableau aux couleurs spectaculaires où le grand nu féminin déborde les limites de la toile.

HENRI MATISSE, GRAND NU COUCHÉ (NU ROSE), 1935 – Huile sur toile, 66.4 x 93.3 cm

The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, fondée par le Dr Claribel Cone et Etta Cone, Baltimore, Maryland, 1950

© Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich – Photo: Mitro Hood

Une œuvre qui manifeste une grande parenté avec les fameux papiers découpés que Matisse réalise plus tard dans les années 1940 et 1950. Ces tableaux d’apparence simple mais tellement géniaux sont également exposés dans une salle à part. L’espace multimedia propose un film passionnant où l’on découvre le processus de création des papiers découpés mis au point par Matisse : gouacher d’une couleur des feuilles de papier, découper avec des ciseaux des formes dans ces feuilles, les assembler et les fixer.

Papiers découpés peints à la gouache sur papier sur toile, 106.3 x 78 cm – Fondation Beyeler, Riehen/Bâle, Collection Beyeler – © Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich

Photo: Robert Bayer

En visitant l’exposition, on prend conscience de l’importance du voyage pour Matisse. C’est la quête de la lumière idéale qui l’incitait à entreprendre de nombreux voyages en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis ou encore à Tahiti. Le peintre y reproduit paysages, rencontres et objets acquis à l’autre bout du monde. Les expériences de voyages ainsi que l’atelier comme lieu de production artistique forment les deux pôles entre lesquels se déploie l’œuvre de l’artiste. La fenêtre ouverte constitue non seulement un motif récurrent de son œuvre, mais aussi une invitation au voyage.

HENRI MATISSE, LUXE, CALME ET VOLUPTÉ, 1904 – Huile sur toile, 98.5 x 118.5 cm – Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, dation, 1982, dépôt au musée d‘Orsay, 1985 – © Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich

Photo: © RMN-Grand Palais (musée d‘Orsay) / Hervé Lewandowski



Avec sa profusion de tableaux, de sculptures et de papiers découpés, l’exposition donne à voir l’évolution et l’incroyable richesse de l’œuvre de Matisse. A voir absolument !

www.fondationbeyeler.ch