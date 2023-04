Du Gameplay dans une nouveau trailer pour Etrian Odyssey Origins Collection

Partager Facebook

La célèbre série de RPG de type dungeon-crawler signe son grand retour avec trois épisodes remaniés qui restent particulièrement fidèles aux excellents jeux d’origine.

Etrian Odyssey Origins Collection sortira sur Nintendo Switch et PC le 1er juin 2023. Cette collection regroupe les trois premiers épisodes de la série, Etrian Odyssey™ HD, Etrian Odyssey™ II HD et Etrian Odyssey™ III HD, en plus de nombreuses améliorations comme la Sauvegarde Suspendue, des niveaux de difficulté ajustables, un plus grand nombre de langues et les différents contenus additionnels dédiés aux portraits des personnages.

Les précommandes de la Etrian Odyssey Origins Collection incluent les DLC de portraits et leurs personnages charismatiques issus de licences bien connues des fans comme Persona, Shin Megami Tensei et Soul Hackers.