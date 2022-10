Comment avoir facilement les applications Google sur un smartphone Huawei récent

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Huawei fait d’excellents smartphones, qui se distinguent en photo et sont dotés d’une très bonne conception. Malheureusement, les US ont décidé de priver le fabricant de composants ainsi que des services Google. Sur ce dernier point, il existe une parade qui permet de remettre un peu les choses en place…

GSpace, la dépanne qui passe bien

Il y a déjà pas mal de temps qu’il est possible en bidouillant de profiter des applications Google, Gmail en tête. Mais ces manipulations n’étaient pas à la portée du premier venu. Depuis peu, il existe une solution aisée pour en profiter : GSpace.

Disponible gratuitement sur le Huawei AppGallery en quelques clics, cette dernière fait passer le mobile récent et dépourvu de services Google pour un ancien modèle qui y a encore accès après le bannissement des Etats-Unis. A vous donc l’accès au Google Play Store et à toutes les applications.

De notre côté, nous avons réalisé la manœuvre sur un P50 et ce dernier se fait passer pour un nova 4e par l’app. L’application GSpace est gratuite, mais comporte néanmoins des publicités. Pour ceux qui trouveraient ces dernières trop envahissantes, une version propre sans pub est disponible pour moins de 20$. On note également que pour les applications Google, un compte normal permet le login et d’une fois que vous êtes dans GSpace, tout fonctionne comme sur un Android « normal ». Seules les mises à jour de softwares doivent passer par GSpace, puis par le Play Store pour installer la dernière version. Mais rien de rédhibitoire. Enfin, nul besoin d’ouvrir à chaque fois GSpace pour lancer une app Google, puisqu’il est possible de créer des raccourcis liés directement à placer sur le desktop.

Voilà donc pour les possesseurs de modèles de smartphones de Huawei récents. D’autre part, des news venant de Shenzhen montrent que Huawei pourrait bientôt disposer de puces propriétaires made in China, sans technologie bannie par les américains, y compris pour la 5G. Mais il reste visiblement encore un peu de travail et une officialisation de Huawei avant de crier victoire…