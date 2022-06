Du gameplay pour Victoria 3

Partager Facebook

Ce trailer inclut un premier aperçu du gameplay, mettant en évidence la façon dont les joueurs pourront appréhender les différents défis à relever, comment ils influenceront leur politique et comment ils gouverneront leur nation. Victoria 3 sortira plus tard dans l’année sur PC.

L’action se déroule au 19ème siècle et au début du 20ème, une époque où les choses évoluent très rapidement. Victoria 3 est une simulation sociétale profonde et complète. Le défi consiste ici à développer une nation par le biais de l’industrie, du commerce et des réformes politiques, tout en veillant à ce que votre population soit heureuse et le ventre plein.

S’agissant de la suite d’un classique apprécié et culte, Victoria 3 s’appuie sur les antécédents de Paradox en tant que créateur de jeux de stratégie bien documentés et hautement interactifs, en mettant l’accent sur la rejouabilité et la possibilité pour les joueurs d’écrire leur propre histoire dans un univers convaincant et immersif.

A propos de Victoria 3 :