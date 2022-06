Rajeunissez la planète dans Terra Nil

Partager Facebook

Le nouveau trailer de gameplay, diffusé ce samedi durant le Wholesome Direct, présente le city builder inversé en montrant comment transformer un terrain stérile en un véritable paradis écologique. Les joueurs et joueuses peuvent s’y essayer dès maintenant en téléchargeant la démo gratuite sur Steam.

Terra Nil offre à tout un chacun l’opportunité de rajeunir la planète : cultiver la biodiversité, gérer le climat et recycler les bâtiments utilisés sont quelques-unes des étapes possibles sur le chemin de la vertu écologique. Parcourez la planète pour restaurer ses différentes régions géographiques, chacune offrant ses propres défis, mais également une faune et une flore uniques.

Naviguez sur des cartes tentaculaires générées de manière procédurale dans des environnements luxuriants peints à la main, où chaque élément – sauf les cailloux – bouge et respire. Restaurez le climat mondial, avec des conditions météorologiques uniques pour les différentes régions et une bande-son réactive et atmosphérique qui invite à la méditation.