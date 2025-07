Juillet apporte une vague de mises à jour à World of Warships: Legends et World of Warships Blitz

World of Warships, va célèbrer l’été comme il se doit avec de nouvelles activités et objets en jeu dans World of Warships: Legends et World of Warships: Blitz. World of Warships: Legends fête le 4 juillet avec des festivités en jeu, une deuxième vague de contenus Star Trek et une nouvelle campagne Légendaire. Sur mobile, World of Warships: Blitz introduit de nouveaux destroyers français, un mode de jeu « Turbo Strike » et une série d’améliorations de qualité de vie.

World of Warships: Legends célèbre le Jour de l’Indépendance avec des navires et skins américains

À l’approche de du Jour de l’Indépendance, la fête nationale américaine, de nombreuses nouveautés patriotiques arrivent dans World of Warships: Legends. Les festivités commencent avec une toute nouvelle campagne « En avant pour la liberté » dès le 30 juin. Cette campagne de cinq semaines et 120 paliers offre le cuirassé Premium américain Wisconsin de rang VIII en récompense finale, pour ceux disposant du soutien de l’Amirauté. Les joueurs pourront également collecter une monnaie spéciale, l’Independium, permettant de débloquer le croiseur Légendaire Puerto Rico, des habillages thématiques et d’autres objets en jeu.

Le cuirassé Premium de rang VI West Virginia ’44 arrive lui aussi dans les eaux Légendaires, accessible via le lot aléatoire « Acier et étoiles ». Pour compléter ce contenu très américain, le cuirassé américain Légendaire Louisiana arrive dans le Bureau, avec une puissance de feu impressionnante et des frappes aériennes dévastatrices pour ceux qui mèneront à bien ce projet de recherche.

Au-delà de ces festivités, un nouveau camouflage permanent est disponible pour le HMS Rodney. Inspiré du motif disruptif de l’Amirauté de la Seconde Guerre mondiale, ce camouflage historique pour ce formidable cuirassé britannique sera disponible à partir du 30 juin. ​

Star Trek fait son retour dans World of Warships: Legends

Star Trek revient dans World of Warships: Legends avec le croiseur de rang VIII U.S.S Voyager, ainsi qu’une nouvelle apparence Diamant aux couleurs de la Reine Borg pour Yamato. Quatre autres personnages emblématiques de Star Trek rejoignent la sélection de commandants hors du commun de World of Warships: Legends : Riker, Janeway, Worf et la Reine Borg. Les nouveaux contenus sont disponibles dans la boutique et dans la nouvelle caisse de synthétiseur II, en plus du contenu issu de la précédente collaboration. Les joueurs peuvent obtenir ces caisses gratuitement grâce à la campagne « En avant pour la liberté » ou via la mission « Aller-retour au quadrant Delta ». Le Commandant Riker sera accessible via le nouveau calendrier « Numéro Un » ainsi que dans la boutique.

Un mode de jeu temporaire et des destroyers français survoltés débarquent dans World of Warships: Blitz

Une nouvelle ligne de destroyers français jette l’ancre en Accès Anticipé. Prêts pour les combats effrénés, les joueurs sur mobile peuvent piloter trois nouveaux navires taillés pour la vitesse et la discrétion : le L’Adroit (rang V), le Hardi (rang VII), et l’Orage (rang IX). Équipés de toutes nouvelles torpilles variables, ces navires permettent de maximiser les dégâts à courte portée (jusqu’à 6 km), ou de conserver 60 % de leur puissance à 12 km.

Préparez-vous aussi à foncer dans le nouveau mode « Turbo Strike » qui dynamise la mécanique de domination classique. Avec des améliorations uniques pour les navires, des bonus de puissance et des réapparitions illimitées, l’action ne s’arrête que lorsqu’une équipe l’emporte. Enfin, World of Warships: Blitz bénéficie également d’améliorations UX et d’ajustements de confort de jeu.