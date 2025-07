Farming Simulator 25 prend le large avec l’extension Highlands Fishing

Partager Facebook

Highlands Fishing invite les joueurs à bâtir leur ferme et à prendre la barre d’un bateau de pêche dans la ville de Kinlaig, un paradis verdoyant entre collines ondulantes et eaux calmes inspirée de l’Écosse.

Kinlaig : Une nature brute et authentique

Kinlaig, avec ses vallées pierreuses et ses nuages s’étirant jusqu’à l’horizon marin, offre un décor typique des highlands écossais. Ce cadre offre aux agriculteurs et aquaculteurs la possibilité de travailler une terre imprégnée d’histoire, entre châteaux centenaires et projets architecturaux modernes.

Aquaculture et pêche en bord de mer

La pêche, qu’elle soit pratiquée en mer ou depuis la terre ferme, permet aux joueurs de se lancer dans l’aquaculture en élevant, nourrissant et attrapant diverses espèces de poissons. Partir en mer devient une nouvelle activité productive, offrant une parenthèse paisible en complément des champs, forêts et étables. La pêche à la ligne en bord de rive complète ce tableau de vie paisible au bord de l’eau.

Des oignons, du poisson et des vaches des Highlands

Tandis que les eaux salées de Kinlaig abritent des saumons et des truites arc-en-ciel, une nouvelle culture fait son apparition sur la terre ferme : les oignons. L’extension comprend des équipements spécialisés ainsi qu’une flotte de véhicules et d’outils avec l’arrivée de quatre nouvelles marques et plus de 20 nouvelles machines. Les fabricants Monosem, Can-am, Agri-Spread et GT Bunning rejoignent la série.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S