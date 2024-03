Partager Facebook

Le nouveau recueil de Dungeons and Dragons en français propose treize aventures passionnantes sur le thème du casse du siècle

Les Clefs du Verrou d’Or propose treize aventures passionnantes sur le thème du casse du siècle, où les aventuriers acceptent des missions d’une mystérieuse organisation connue sous le nom de Verrou d’Or. Ces missions conviennent aux joueurs de niveau 1 à 11 et peuvent être facilement adaptées aux besoins de n’importe quel groupe : elles peuvent être jouées en une seule fois ou faire partie d’une campagne complète.

D’une façon ou d’une autre, Les Clefs du Verrou d’or embarque votre groupe dans un périple plein d’adrénaline que vous n’êtes pas près d’oublier. Vous n’aurez guère plus qu’une carte à votre disposition, à vous de vous reposer sur votre ruse et les informations que vous pourrez rassembler, ou sur votre audace pour foncer tête baissée dans l’action. N’oubliez pas, le temps presse. Échappez à la vigilance des gardes, soyez à l’affût des pièges mortels, et tirez votre révérence… avant qu’il ne soit trop tard.

Dungeons & Dragons : Les Clefs du Verrou d’Or est disponible dès maintenant en ligne et dans les boutiques spécialisées.