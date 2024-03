Lawn Mowing Simulator est disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Lawn Mowing Simulator est une expérience incontournable pour tous les joueurs qui ont toujours voulu construire leur propre empire de tondeuses à gazon, qu’il s’agisse d’embaucher de nouveaux employés, de surveiller les finances ou d’acheter de nouvelles machines. Pour ce faire, des tondeuses à gazon originales sous licence des marques Toro, SCAG, STIGA et EGO ont été recréées graphiquement et physiquement de manière détaillée. Chaque tondeuse est accompagnée de défis, d’accessoires et d’améliorations uniques.

Lawn Mowing Simulator est disponible en version numérique dans l’Édition Standard au prix de 19,99 € et dans l’Édition Landmark au prix de 24,99 €. L’Édition Landmark est également disponible en version physique au prix de 24,99 € et inclut les deux DLC « Dino Safari » et « Ancient Britain », également disponibles séparément au prix de 4,99 € chacun.