DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est annoncé

Tout au long du jeu, les joueurs devront agir rapidement, la taille et l’ampleur sans précédent des armées ennemies submergeant le champ de bataille. La coordination avec les armées alliées est essentielle. Les joueurs pourront déployer des tactiques de combat en temps réel tout en décimant des vagues de soldats dans des combats plus qu’intenses.

De plus, pour la première fois dans un titre DYNASTY WARRIORS, l’histoire sera racontée à travers les yeux d’un « héros sans nom ». Vivez le récit historique de la guerre alors que le chaos éclate à travers les Trois Royaumes, mettant en scène les vastes terres de Chine et ses généraux les plus impitoyables comme vous ne l’avez jamais vu !

Le jeu sera disponible en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam.