L’éditeur Dotemu et Leikir Studio annoncent une fenêtre de sortie pour Metal Slug Tactics. L’adaptation tactique de la série de run-and-gun légendaire sortira cet automne sur PC et Nintendo Switch, tandis que des versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One sont également programmées pour la même période.

Plongez au cœur de cette bataille stratégique avec un peu d’avance : la toute première démo jouable gratuite de Metal Slug Tactics sera disponible sur PC pour une durée limitée, du 10 au 17 juin prochain dans le cadre du Steam Néo Fest.

Une nouvelle vidéo de gameplay voit les stars de la série Marco, Eri, Fio et Tarma faire feu de tout bois pour illustrer quelques-unes des possibilités tactiques offertes par les combats au tour par tour de Metal Slug Tactics. Des champs de bataille variés, un rythme soutenu et un défi intense vous attendent le temps d’une campagne généreuse : choisissez vos combattants – et leur paquetage – avec attention avant de vous lancer dans la mêlée contre les ennemis iconiques de METAL SLUG. Une bonne intuition et un maximum d’efficacité seront nécessaires pour survivre au front contre les troupes adverses, mais attention. Des combats de boss dantesques, comme le titanesque véhicule blindé lance-missiles de cette bande-annonce, sanctionnent régulièrement votre avancée derrière les lignes ennemies.