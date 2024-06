Path of Exile 2 sur consoles : de la coopération locale et un accès anticipé en simultané

Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, la communauté pourra découvrir :

De la coopération locale – Les joueurs n’auront plus besoin de plusieurs appareils pour jouer avec leurs amis. Une nouvelle fonctionnalité, la coopération locale, sera disponible sur toutes les plateformes supportées et nécessitera deux manettes pour jouer. Les joueurs pourront jouer en collaboration sur un seul compte ou se connecter avec deux comptes Path of Exile distincts sur le même PC ou la même console.

– Les joueurs n’auront plus besoin de plusieurs appareils pour jouer avec leurs amis. Une nouvelle fonctionnalité, la coopération locale, sera disponible sur toutes les plateformes supportées et nécessitera deux manettes pour jouer. Les joueurs pourront jouer en collaboration sur un seul compte ou se connecter avec deux comptes Path of Exile distincts sur le même PC ou la même console. Une prise en main revue et corrigée à la manette – Path of Exile 2 a été entièrement repensé pour les manettes. Dual Stick est un nouveau système qui vous permettra de personnaliser entièrement vos contrôles avec 24 emplacements. De plus, la refonte de l’inventaire rendra le jeu beaucoup plus facile à prendre en main. Enfin, chaque compétence a fait l’objet d’une attention particulière de la part d’une nouvelle équipe dédiée aux consoles afin de s’assurer qu’elle fonctionne bien manette en main.

– Path of Exile 2 a été entièrement repensé pour les manettes. Dual Stick est un nouveau système qui vous permettra de personnaliser entièrement vos contrôles avec 24 emplacements. De plus, la refonte de l’inventaire rendra le jeu beaucoup plus facile à prendre en main. Enfin, chaque compétence a fait l’objet d’une attention particulière de la part d’une nouvelle équipe dédiée aux consoles afin de s’assurer qu’elle fonctionne bien manette en main. Un jeu plus accessible – Path of Exile est un jeu réputé pour sa complexité, mais Path of Exile 2 permettra aux néophytes d’explorer et de comprendre plus facilement les mécaniques du jeu. En plus de simplifier de nombreuses mécaniques, Path Of Exile 2 proposera également des tutoriels vidéo pour mieux comprendre comment utiliser chaque compétence en combat. Un nouveau système d’aide qui permettra aux joueurs de découvrir comment fonctionnent les statistiques des objets d’une simple pression de bouton fera également son apparition. Enfin un nouveau système permettant aux joueurs de mesurer les effets exacts que chacun de leurs choix aura sur leurs personnages sera implémenté. Tout ceci rendra le jeu beaucoup plus lisible.

– Path of Exile est un jeu réputé pour sa complexité, mais Path of Exile 2 permettra aux néophytes d’explorer et de comprendre plus facilement les mécaniques du jeu. En plus de simplifier de nombreuses mécaniques, Path Of Exile 2 proposera également des tutoriels vidéo pour mieux comprendre comment utiliser chaque compétence en combat. Un nouveau système d’aide qui permettra aux joueurs de découvrir comment fonctionnent les statistiques des objets d’une simple pression de bouton fera également son apparition. Enfin un nouveau système permettant aux joueurs de mesurer les effets exacts que chacun de leurs choix aura sur leurs personnages sera implémenté. Tout ceci rendra le jeu beaucoup plus lisible. Cross-play, progression partagée et lancements simultanés – Path of Exile 2 disposera de fonctionnalités cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes supportées. Jouez avec vos amis sur d’autres plateformes, ou passez de la console au PC sans perdre votre progression. Le lancement, ainsi que toutes les mises à jour à venir, se feront simultanément sur PC et consoles.

Path of Exile 2 sera disponible en accès anticipé sur PC, Mac, Xbox Series X et S et PlayStation 5 d’ici fin 2024.