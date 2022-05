EA GAMES s’associe avec MIDDLE-EARTH ENTERPRISES pour son prochain jeu mobile

Partager Facebook

Inspiré par les œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, EA revient sur la Terre du Milieu et continue d’accélérer la croissance de son activité mobile.

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu est un jeu de rôle (RPG) à collectionner conçu pour permettre aux fans comme aux nouveaux joueurs de découvrir l’univers fantastique du Seigneur des Anneaux au travers d’une expérience à la fois stratégique, compétitive et sociale. Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu est le dernier titre du catalogue mobile d’EA, qui continue de proposer des expériences exceptionnelles et des services de premier plan au plus grand nombre sur un maximum de plateformes à travers le monde.

« C’est pour nous un grand plaisir de nous associer à The Saul Zaentz Company et à Middle-Earth Enterprises pour créer un jeu de rôle mobile de nouvelle génération », déclare Malachi Boyle, vice-président du département Mobile RPG chez Electronic Arts. « Notre équipe est composée de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui mettent chaque jour leur passion et leur talent au service d’une expérience authentique pour tous les joueurs. L’association d’une direction artistique fidèle à l’œuvre et d’animations stylisées participe à l’immersion totale des joueurs dans l’univers fantastique de la Terre du Milieu, où ils seront confrontés à leurs personnages préférés. »

« Nous sommes ravis de collaborer une nouvelle fois avec EA pour créer un jeu mobile inspiré par la Terre du Milieu telle qu’elle est décrite dans les œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien », ajoute Fredrica Drotos, responsable de la marque et des licences pour Middle-Earth Enterprises de SZC. « C’est un honneur de travailler avec la talentueuse équipe de Capital Games, qui démontre une connaissance et un amour de cet univers absolument remarquables. »

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu proposera une narration immersive, des combats au tour par tour, un système de collection très riche et une grande sélection de personnages issus du vaste univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Les joueurs pourront revivre les moments emblématiques du monde de Tolkien et lutter contre les grands maux de la Terre du Milieu.

Electronic Arts entretient une relation de longue date avec l’univers de Tolkien après avoir développé des jeux PC et consoles inspirés des livres et films du Seigneur des Anneaux. Développé par Capital Games, une équipe d’experts du jeu de rôle sur mobile, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu est le premier jeu mobile développé par EA inspiré par des histoires, des lieux, des personnages et des légendes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. ​

Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu entrera cet été en phase de bêta test régional.