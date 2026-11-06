Un son immersif et un style audacieux avec les Hammerhead V3 Chroma

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Pensés pour les joueurs en quête de performances audio sans compromis et d’une faible latence où qu’ils soient, les Hammerhead V3 Chroma associent une réduction active du bruit et une compatibilité étendue avec les appareils mobiles, les consoles portables et les PC.

Les Hammerhead V3 Chroma enrichissent la gamme audio de Razer avec une expérience filaire USB-C plug-and-play qui évite les contraintes du sans-fil en matière de latence, de compression audio et d’autonomie. Une solution tout indiquée aussi bien pour le jeu compétitif que pour une utilisation quotidienne en déplacement.

Une immersion totale, sans aucune distraction.

Les Hammerhead V3 Chroma intègrent une technologie de réduction active du bruit (ANC) de type « Feed-Forward », conçue pour atténuer efficacement les bruits ambiants : du brouhaha des transports en commun à l’agitation des espaces de vie, les joueurs restent concentrés sur les signaux audio essentiels en jeu. Les écouteurs reposent sur une architecture acoustique à double haut-parleur sur mesure qui associe un transducteur dynamique de 11 mm, pour des basses puissantes, à un tweeter dédié de 6 mm offrant des aigus nets et précis.

Sur PC, le son surround THX 7.1 disponible via Razer Synapse offre une spatialisation précise permettant de localiser plus facilement les sons et de réagir plus rapidement en jeu compétitif. Les utilisateurs peuvent également adapter leur expérience d’écoute à chaque usage grâce à des préréglages audio dédiés au gaming, à la musique, aux films et aux appels, ou créer leur propre profil d’égalisation personnalisé.

Pensés pour bouger. Conçus pour garder le contrôle.

Avec leur connecteur droit, les écouteurs filaires classiques peuvent gêner la prise en main d’un smartphone à l’horizontale. Les Hammerhead V3 Chroma contournent cette contrainte grâce à un connecteur USB-C à 90° avec un design en forme de L, qui épouse naturellement les courbes des smartphones, tablettes et consoles portables compatibles. Cette conception offre une prise en main plus agréable tout en réduisant la tension du câble.

Conçus pour accompagner les déplacements du quotidien comme les usages intensifs, les Hammerhead V3 Chroma bénéficient d’une certification IPX4 offrant une résistance à la transpiration, à la pluie et aux éclaboussures accidentelles.

Pour garder les commandes essentielles à portée de main, une télécommande intégrée au câble permet de régler le volume, de gérer la lecture multimédia et d’activer ou désactiver la réduction active du bruit (ANC) sans interrompre la partie. Le microphone omnidirectionnel intégré assure quant à lui une capture vocale claire pour les communications en équipe comme pour les appels du quotidien.

Chaque écouteur intègre un éclairage dynamique Razer Chroma RGB pour un style rayonnant en déplacement. Avec 16,8 millions de couleurs et différents préréglages lumineux, il est possible de personnaliser l’éclairage selon son envie ou de le synchroniser avec son écosystème Razer.

Un son immersif. Un style audacieux.

Immersion totale : une réduction active du bruit (ANC) de type « Feed-Forward », une architecture acoustique à double haut-parleur associant un transducteur dynamique de 11 mm à un tweeter de 6 mm, ainsi qu’un son surround THX 7.1 sur PC pour une spatialisation précise.

une réduction active du bruit (ANC) de type « Feed-Forward », une architecture acoustique à double haut-parleur associant un transducteur dynamique de 11 mm à un tweeter de 6 mm, ainsi qu’un son surround THX 7.1 sur PC pour une spatialisation précise. Mobilité et contrôle sans compromis : au-delà de leur conception robuste et de leur certification IPX4, les Hammerhead V3 Chroma embarquent un connecteur USB-C ergonomique à 90° pensé pour une prise en main horizontale, ainsi qu’une télécommande intégrée équipée d’un microphone omnidirectionnel pour garder les commandes essentielles à portée de main.

au-delà de leur conception robuste et de leur certification IPX4, les Hammerhead V3 Chroma embarquent un connecteur USB-C ergonomique à 90° pensé pour une prise en main horizontale, ainsi qu’une télécommande intégrée équipée d’un microphone omnidirectionnel pour garder les commandes essentielles à portée de main. Intégration intelligente à l’écosystème Razer : les effets emblématiques Razer Chroma RGB personnalisables parmi 16,8 millions de couleurs, 4+1 profils d’égalisation optimisés et une connexion via le port USB-C pour profiter d’une latence minimale sur les appareils compatibles.

Du jeu compétitif sur mobile aux déplacements du quotidien, les Razer Hammerhead V3 Chroma associent une excellente restitution sonore à une ergonomie pensée pour suivre les joueurs partout.

Razer Hammerhead V3 Chroma

$79.99 USD / 89,99 €