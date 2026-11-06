Stellar Blade complète édition est disponible su Nintendo Switch 2

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SHIFT UP Corp. lance aujourd’hui Stellar Blade Complete Edition sur Nintendo Switch 2, disponible dans le monde entier via le Nintendo eShop. Cette sortie marque les débuts du titre sur console Nintendo.

Incarnez EVE, une guerrière d’élite envoyée pour reprendre le contrôle de la Terre aux mains de forces mystérieuses. Vivez des combats intenses et une intrigue pleine de rebondissements tandis que vous élucidez les mystères du déclin terrestre dans un univers de science-fiction immersif. Alliant narration cinématographique et gameplay, Stellar Blade propose une progression approfondie des personnages grâce à des compétences, des équipements et des configurations de combat personnalisables et indispensables pendant des combats de boss épiques. De plus, les joueurs pourront bénéficier de la prise en charge des commandes de mouvement des Joy-Con 2 pour certaines activités, ce qui ajoutera une touche d’immersion supplémentaire hors des combats.

Stellar Blade Complete Edition comprend les DLC NieR:Automata, GODDESS OF VICTORY: NIKKE et la collaboration Bayonetta :

DLC NieR:Automata : Le magasin d’Emil, issu de l’action RPG NieR:Automata, débarque dans l’univers de Stellar Blade. Il propose des tenues de 2B et A2 pour EVE, une tenue de 9S pour Lily, un couvre-chef d’Emil pour Adam, ainsi qu’un skin « Pod 042 » pouvant être débloqué via les larmes stellaires.

DLC GODDESS OF VICTORY: NIKKE : Deux mondes se rejoignent dans un cross-over épique aux proportions légendaires dans cette extension pour Stellar Blade. Battez Scarlet, une guerrière issue du jeu de tir à la troisième personne sur mobile de SHIFT UP pour obtenir une nouvelle tenue, une coiffure et une chanson pour EVE en récompense, tout en découvrant de nouveaux mini-jeux de tir, une nouvelle boutique et une activité de pêche pour ferrer des articles de collection GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

Mise à jour ajoutant la collaboration Bayonetta : Mise à jour de la collaboration avec Bayonetta : Comprend quatre nouvelles tenues inspirées de Bayonetta : « Bayonetta », « Jeanne », « Nonne » et « Black Tresses ». La collaboration est également disponible dès à présent sous forme de mise à jour gratuite sur PC et PlayStation 5.

Une démo gratuite et ouverte à tous de Stellar Blade Complete Edition est actuellement disponible sur le Nintendo eShop, permettant aux joueurs de découvrir les premières minutes du jeu ainsi que son univers, son système de combat unique et le personnage d’EVE.