Une première vidéo de gameplay pour le prochain Farming Simulator

Plantez les graines de votre empire agricole

Plus de trois ans après le précédent opus Nintendo Switch, GIANTS Software développe les possibilités de gameplay, ainsi que les fonctionnalités pour le prochain opus.

Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition proposera de bâtir son empire agricole à travers les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’élevage animal. Les joueurs auront une sélection de plus de 100 véhicules et outils authentiques issus des plus grands constructeurs au monde, afin de s’occuper de 14 cultures différentes. De plus, ils apprendront de nouvelles mécaniques concernant les champs, mais aussi à propos de la production de biens. En effet, à l’aide des chaînes de production, les joueurs pourront développer leur business.

Deux cartes pour davantage d’expériences

A travers deux cartes variées, inspirées des Etats-Unis et de l’Europe, les joueurs pourront partir à l’exploration et tenter différentes approches concernant leur exploitation.

Disponible le 23 mai 2023 sur Nintendo Switch.