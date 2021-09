EA SPORTS™ dévoile les notes générales des Héros FUT dans FIFA 22

Partager Facebook

David Ginola et Abedi Pelé se voient attribuer la note de 89. Découvrez leur réaction et celle de personnalités fans de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain.

EA SPORTS FIFA 22 célèbre les joueurs qui ont marqué l’histoire du football avec les Héros FUT, de nouveaux éléments joueurs qui représentent les moments mémorables qui ont fait d’eux les favoris des fans.

Les Héros FUT disposent d’un Collectif Championnat unique lié à un moment fort de leur carrière footballistique faisant d’eux des joueurs inoubliables. Dans votre équipe FIFA ULTIMATE TEAM, ils offrent un lien Club avec n’importe quel joueur du même championnat qu’eux ainsi que leur lien national habituel. Ils vous donnent ainsi de nouvelles options pour créer votre équipe et vous replongent dans des moments restés célèbres grâce à FUT 22.

Découvrez leur réaction face à la découverte de leur note et de leur maillot personnalisé, ainsi que les témoignages d’Hervé Mathoux, Alonzo, Laure Boulleau, SAT et Arsène AF5 qui reviennent sur la carrière de ces Héros de l’OM et du PSG :

Pour célébrer leur arrivée dans le jeu et leur rendre hommage, nos deux joueurs emblématiques Abedi Pelé et David Ginola se sont vus remettre un maillot spécial à leur effigie créé par l’artiste Mats Drawing.

Mats Drawing, artiste, commente: “Cette collaboration avec EA SPORTS a été une expérience vraiment enrichissante pour moi. J’ai dû faire preuve d’ingéniosité et créativité pour incorporer les éléments propres a chaque joueur et réaliser tous les détails du visage et des maillots. Je suis vraiment très content d’avoir pu apporter ma contribution à EA SPORTS FIFA 22.”

Voici la liste complètes et les notes générales des Héros FUT dans FIFA 22 :

David Ginola – 89

Abedi Pelé – 89

Mario Gomez – 88

Tim Cahill – 85

Diego Milito – 88

Jorge Campos – 87

Fernando Morientes – 89

Sami Al-Jabber – 86

Robbie Keane – 86

Clint Dempsey – 85

Lars Ricken – 85

Ole Gunnar Solskjaer – 86

Antonio Di Natale – 88

Ivan Cordoba – 87

Freddie Ljungberg – 86

Jurgen Kohler – 89

Jerzy Dudek – 86

Aleksandr Mostovoi – 86

Joe Cole – 87

FIFA 22 sortira le 1er octobre sur PS5, Xbox Series X/S, Stadia, ainsi que PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le jeu est disponible dès à présent en pré-commande.