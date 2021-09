Les Sims 4 révèle la mise à jour du pack de jeu Détente au Spa

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le pack de jeu Les Sims 4 Détente au Spa bénéficierait d’une mise à jour le mardi 7 septembre ; celle-ci contiendra une série de nouvelles améliorations et de mises à jour du contenu qui permettront aux Sims de se détendre et de faire disparaître leur stress. Les joueurs peuvent désormais chouchouter leurs Sims avec des masques pour le visage ainsi que des manucures et des pédicures incluant des couleurs, modèles et formes d’ongles inédits pour que les Sims puissent montrer fièrement leur style et leur personnalité.

De plus, le pack de jeu Les Sims 4 Détente au Spa inclura une nouvelle aspiration Paix intérieure et un trait de caractère Exigeant, et les enfants pourront participer à des activités de bien-être, dont le yoga et la méditation. Les Sims souhaitant faire passer leur bien-être au niveau supérieur peuvent choisir l’aspiration Gourou zen ou Spécialiste des soins pour soi et gagner quelques simflouz supplémentaires en apprenant à d’autres Sims à avoir le contrôle grâce à la pleine conscience.

La bande-annonce inclut une brève apparition d’EbonixSims, qui a collaboré avec l’équipe Les Sims pour certains modèles d’ongles du pack de jeu, et qui rejoindra les SimGurus pour la vidéo consacrée à Détente au Spa. Les joueurs peuvent regarder la vidéo en par l’intermédiaire des chaînes YouTube ou Twitch officielles des jeux Les Sims.

Les joueurs intéressés par le pack de jeu Les Sims 4 Détente au Spa peuvent en savoir plus en cliquant ici. Ceux qui possèdent déjà le pack de jeu peuvent le mettre à jour gratuitement à partir du 7 septembre.