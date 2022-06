EA SPORTS F1® 22 introduit la VR PC

Partager Facebook

Exclusif au PC, la VR n’est qu’une des nombreuses innovations qui attendent les joueurs à la sortie du jeu le 1er juillet. Les images de gameplay immersif mettent en scène le pilote local Lance Stroll dans l’Aston Martin AMR22 et illustrent la sensation de claustrophobie ressentie dans le cockpit. Les joueurs pourront vivre le frisson d’une course au sommet du sport automobile comme jamais auparavant sur les 4,361 km du circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. F1® 22 sera également disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One.

“La VR révolutionne F1 22 sur PC et porte le week-end de course à un niveau jamais atteint. De la claustrophobie ressentie en étant assis dans le cockpit à l’intensité provoquée par l’extinction des feux alors que 20 voitures accélèrent vers le premier virage. Vous ne vous sentirez jamais aussi proche d’une course de F1 en dehors de la piste.” – Lee Mather, Senior Creative Director de F1® chez Codemasters

Disponible pour les F1®, F2™ et les supercars dans le cadre de F1® Life, les joueurs pourront enfin vivre le week-end de course sous un angle entièrement nouveau. Depuis le garage, les joueurs peuvent observer l’équipe travailler sans relâche avant de se rendre sur la grille. Ils pourront également s’émerveiller devant les détails subtils de l’environnement et ressentir l’intensité et la vitesse tout en se battant pour la victoire dans les nouvelles voitures révolutionnaires de cette saison, avec de nouveaux modèles de physique et de maniabilité.

F1® 22 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Origin et Steam. Les joueurs peuvent précommander l’édition Champions de F1® 22 pour bénéficier de contenu supplémentaire et de trois jours d’accès anticipé.