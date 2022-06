Avis – Chromecast Google TV avec télécommande

Partager Facebook

Google n’en est pas à ses balbutiements dans l’univers de la TV, puisqu’il le fait déjà depuis pas mal de temps via des partenariats avec des constructeurs. Mais pour la première fois, le géant de Mountain View propose officiellement un modèle de Chromecast se connectant directement en HDMI à sa TV et se dotant d’une télécommande sur le marché helvétique.

Pour ceux qui n’ont pas de Smart TV

Tout l’avantage du Chromecast de Google est de pouvoir profiter de fonctions intelligentes sur sa TV, ce qui s’avère très intéressant pour ceux qui n’auraient pas de Smart TV. Il suffit de brancher le Chromecast sur un port HDMI libre et une alimentation. Tout est compris dans la boîte, y compris une petite télécommande et c’est en se connectant à l’application Google Home que la mise en fonction se fait très facilement et rapidement. De plus, une fiche optionnelle permet de connecter le petit boîtier à internet par un câble RJ 45.

Il ne reste plus qu’à connecter ses différents comptes vidéo et TV, soit Sunrise TV, Disney +, Zatoo, Apple TV, Amazon Prime, Netflix, Arte, myCanal ou Play RTS. Le Chromecast peut également se connecter à YouTube, Deezer, Stadia ou encore Spotify, tandis qu’il est naturellement possible d’y caster les contenus de son navigateur Chrome ou d’un mobile sous Android.

Une petite télécommande efficace

Livré avec une petite télécommande, le Chromecast se pilote très simplement via cette dernière. Elle est globalement bien pensée et permet, entre autres, de sélectionner directement le bon port HDMI sur sa TV. Elle propose en outre une navigation fluide dans les menus tandis qu’une touche Assistant permet de dicter directement nos souhaits en répondant efficacement aux demandes vocales. Cet Assistant s’avère des plus efficaces, puisqu’il est capable de répertorier le contenu de plusieurs services et de proposer des suggestions pour chacun via les différents services auxquels nous sommes abonnés.

Simple et efficace

Globalement très efficace, ce Chromecast Google TV avec télécommande est des plus simples à l’utilisation. Il permet de profiter de contenu HDR10 et HDR10+, Dolby Digital et Dolby Digital + très confortablement pour un visionnage agréable. On espère simplement que le nombre d’applications disponibles s’étoffe encore un peu, puisque manquent encore à l’appel Blue TV et Salt TV. Mais pour un peu moins de CHF 70, c’est vraiment le bon plan pour ceux qui disposent d’une TV qui n’est pas ou mal connectée au web.