Tchia atteint le million en six semaines 

Pour fêter cet accomplissement remarquable, Awaceb se fend d’une nouvelle bande-annonce, mais ouvre également les précommandes d’une toute nouvelle édition physique de Tchia sur PS4 et PS5, à paraître le 18 juillet prochain.

Cette toute nouvelle version boîte, prévue pour cet été sur PS4 et PS5 en partenariat avec Maximum Games, est disponible en précommande chez les revendeurs agréés avant sa sortie le 18 juillet. L’édition Oléti inclut un pack de cosmétiques inspirés par le catalogue de Kepler Interactive : personnalisez votre bateau, ukulélé, planeur ou même la tenue de Tchia avec des éléments tirés de jeux tels que Sifu, Scorn, Flintlock: The Siege of Dawn et Cat Quest.

Tchia vous propulse dans les baskets de l’intrépide Tchia, jeune aventurière qui doit tirer son père des griffes de l’infâme tyran qui dirige l’archipel d’une main de fer, Meavora. Pour terrasser son armée de serviteurs sans cervelle, Tchia peut compter sur quelques outils mystiques plutôt utiles, comme sa capacité à se projeter dans les objets et animaux ou son ukulélé magique. Cette grande aventure vous invite à explorer un vaste univers inspiré par la Nouvelle-Calédonie, ses paysages, la variété de ses biomes et ses traditions ancestrales. Acclamé par la critique pour son charme indéniable et la générosité de son bac à sable, Tchia réveille votre âme d’enfant avec un univers merveilleux, qui donne à voir une culture méconnue du plus grand nombre.

Tchia est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Epic Games Store.