L’Équipe de l’année EA SPORTS FC est arrivée

EA SPORTS FC a dévoilé les nommé.es pour le prestigieux prix de l’Équipe de l’année (ou TOTY en anglais pour Team Of The Year), et les votes sont désormais ouverts pour les fans de football du monde entier. Cette année encore, les nommé.es représentent l’élite du football masculin et féminin. Les fans ont donc l’occasion de se prononcer sur celles et ceux qui méritent de figurer dans la prestigieuse Équipe de l’année !

Les fans peuvent consulter la liste complète des nommé.es masculins et féminins et soumettre leurs votes pour le XI masculin TOTY ici et le XI féminin TOTY ici .

​

​Les fans peuvent désormais choisir l’Équipe féminine de l’année parmi plus de 70 des meilleures joueuses du monde, dont l’attaquante du VfL Wolfsburg Alexandra Popp, l’attaquante du Chelsea F.C. Women Lauren James et la star de la couverture de FC 25 Ultimate Edition Aitana Bonmatí.

​

​La liste des nominés masculins comprend des joueurs de premier plan dans le monde du football, notamment Jude Bellingham, star de la jaquette de FC 25 et de FC Mobile, Vinicius Jr, attaquant du Real Madrid, ainsi que des talents émergents tels que Cole Palmer, Lamine Yamal et Nico Williams.

​

​Les votes prendront fin le lundi 13 janvier à 8h59 heure française, ce qui laissera aux fans de football et à la communauté FC le temps nécessaire pour évaluer qui mérite selon eux de figurer dans les XI finaux masculins et féminins TOTY, qui seront dévoilés et disponibles dans EA SPORTS FC 25 à partir du mercredi 15 janvier

Les nommés masculins :

Gardiens :

● Emiliano Martínez

● Gianluigi Donnarumma

● Gregor Kobel

● Péter Gulácsi

● Mike Maignan

● Unai Simón

● Diogo Costa

Défenseurs :

● Joško Gvardiol

● William Saliba

● Virgil van Dijk

● Trent Alexander-Arnold

● Rúben Dias

● Marquinhos

● Wilfried Singo

● Grimaldo

● Jonathan Tah

● Jeremie Frimpong

● Joshua Kimmich

● Maximilian Mittelstädt

● Theo Hernández

● Bremer

● Federico Dimarco

● Alessandro Buongiorno

● Alessandro Bastoni

● Dani Carvajal

● Antonio Rüdiger

● Miguel Gutiérrez ​

Milieux de terrain :

● Rodri

● Cole Palmer

● Martin Ødegaard

● Declan Rice

● Bruno Fernandes

● Vitinha

● Mahdi Camara

● Edon Zhegrova

● Florian Wirtz

● Granit Xhaka

● Jamal Musiala

● Julian Brandt

● Xavi Simons

● Hakan Çalhanoğlu

● Charles De Ketelaere

● Paulo Dybala ​

● Riccardo Orsolini

● Jude Bellingham

● Federico Valverde

● Nico Williams

● Pedri

● Dani Olmo

● Álex Baena

● Zubimendi

● Ángel Di Maria

● Salem Al Dawsari

● N’Golo Kanté ​

Attaquants :

● Erling Haaland

● Mohamed Salah

● Bukayo Saka

● Phil Foden

● Ollie Watkins

● Heung Min Son ​

● Bradley Barcola

● Jonathan David

● Ousmane Dembélé ​

● Alexander Lacazette

● Harry Kane

● Omar Marmoush

● Serhou Guirassy

● Deniz Undav

● Loïs Openda

● Lautaro Martínez

● Dušan Vlahović

● Ademola Lookman

● Christian Pulisic

● Marcus Thuram

● Khvicha Kvaratskhelia

● Artem Dovbyk

● Vini Jr.

● Lamine Yamal

● Raphinha

● Kylian Mbappé

● Robert Lewandowski

● Antoine Griezmann

● Viktor Gyökeres

● Cristiano Ronaldo

● Lionel Messi

Les nommées féminines :

Gardiennes :

● Chiamaka Nnadozie

● Merle Frohms

● Lola Gallardo

● Anna Moorhouse

● Ann-Katrin Berger

Défenseures :

● Alex Greenwood

● Lucy Bronze

● Katie McCabe

● Lotte Wubben-Moy

● Wendie Renard

● Sakina Karchaoui

● Ellie Carpenter

● Selma Bacha

● Jade Le Guilly

● Giulia Gwinn

● Sara Doorsoun

● Glódís Perla Viggósdóttir

● Lisa Karl

● Irene Paredes

● Nerea Nevado

● Olga Carmona

● Kaleigh Kurtz

● Naomi Girma

● Emily Sams ​

Milieux de terrain :

● Yui Hasegawa

● Sjoeke Nüsken

● Jill Roord

● Guro Reiten

● Grace Clinton

● Lindsey Horan

● Grace Geyoro

● Clara Mateo

● Gaëtane Thiney

● Klara Bühl

● Pernille Harder

● Svenja Huth

● Laura Freigang

● Natasha Kowalski

● Aitana Bonmatí

● Vilde Bøe Risa

● Alexia Putellas

● Sandie Toletti

● Karen Araya

● Laura Pérez

● Temwa Chawinga

● Croix Bethune

● Trinity Rodman

● Rose Lavelle

● Mallory Swanson

● Marta

Attaquantes :

● Khadija Shaw

● Lauren Hemp

● Lauren James

● Mariona

● Mayra Ramírez

● Tabitha Chawinga

● Kadidiatou Diani

● Marie-Antoinette Katoto

● Melchie Dumornay

● Alexandra Popp

● Lea Schüller

● Vanessa Fudalla

● Kristin Kögel

● Caroline Graham Hansen

● Ewa Pajor

● Salma Paralluelo

● Alba Redondo

● Rasheedat Ajibade

● Nerea Eizagirre

● Barbra Banda

● Sophia Smith

● Asisat Oshoala