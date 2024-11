Raven de DC et Marceline en têtes d’affiche de la saison 4 de MultiVersus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fille du super-vilain Trigon, Raven possède une lignée mi-démoniaque et surnaturelle qui lui confère d’incroyables capacités magiques, notamment la télékinésie, le vol, la projection de son âme et le contrôle des ténèbres, ce qui fait d’elle un adversaire redoutable pour tous ceux qui se trouvent sur son chemin.

​​

​Dans la nouvelle vidéo, les compétences de combat de Raven en tant que Mage sont pleinement mises en valeur : elle est capable d’utiliser la magie noire et la télékinésie pour écraser ses ennemis, tandis que son oiseau de compagnie, Lenore, peut l’aider dans le combat et prolonger ses combos. La vidéo donne également un premier aperçu des variantes de personnages White Raven, Rule Breaker Raven et Trigon Possessed Superman. Pour savoir comment accéder au personnage de Raven et à d’autres contenus en jeu de la Saison 4, consultez notre FAQ.

​​

​En outre, la Saison 4 de MultiVersus ajoutera Arena, un nouveau mode permettant à huit équipes de deux joueurs de s’affronter dans des matchs compétitifs par rounds pour gagner des récompenses en jeu, ainsi que la map Back to the Past, inspirée de la série animée Samurai Jack, le 12 novembre, et la map Candy Tavern, basée sur le lieu emblématique de la série Adventure Time, plus tard dans la saison.