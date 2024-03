EA SPORTS FC 24 Fête les 15 ans de Ultimate Team

Partager Facebook

Aujourd’hui débute deux semaines de célébration pour fêter l’anniversaire du mode de jeu Ultimate Team dans EA SPORTS FC 24, apportant à la communauté FC des éléments spéciaux UT Birthday : Des améliorations cinq étoiles en Mauvais pied et Gestes Techniques, des mises à jour de PlayStyle+ et des ICÔNES des années passées très appréciées par les fans. Cette année marque également le premier anniversaire de Ultimate Team suite à l’arrivée du football féminin dans Ultimate Team d’EA SPORTS FC 24, et se démarque donc par le plus grand nombre de joueurs et joueuses de haut niveau jamais ajouté en une seule année.

​ »Célébrez les 15 ans de Ultimate Team avec nous lors du stream de célébration qui aura lieu sur Twitch , à partir de 18h aujourd’hui, et tentez de remporter des cadeaux, dont la possibilité de jouer aux côtés de Diogo Jota du Liverpool FC ! La fête se poursuivra tout au long de la semaine avec des créateurs de la communauté qui offriront des cadeaux et créeront du contenu pour continuer de célébrer les 15 ans de UT Birthday.«

​Pour commencer la célébration, l’équipe 1 UT Birthday sera mise en ligne dans le jeu EA SPORTS FC 24 aujourd’hui. D’autres cadeaux, éléments et surprises seront révélés au fur et à mesure que les festivités se poursuivront la semaine prochaine.

UT Birthday équipe 1