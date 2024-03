Apple achète DarwinAI pour l’intégrer dans iOS 18

Partager Facebook

Apple a récemment investi dans le domaine de l’intelligence artificielle en acquérant la société DarwinAI basée au Canada, dans le but de renforcer son équipe d’IA et de rivaliser avec des géants tels que Microsoft et Google. Cette acquisition vise à intégrer des fonctionnalités d’IA dans les systèmes d’exploitation iOS 18 et macOS 15.

DarwinAI est reconnue pour sa technologie d’IA spécialisée dans l’inspection visuelle des composants lors du processus de fabrication, ainsi que pour sa capacité à rendre les systèmes d’IA plus compacts et plus rapides. Suite à cette acquisition, les anciens employés de DarwinAI ont rejoint la division d’IA d’Apple, dont Alexander Wong, un chercheur en IA de l’université de Waterloo.

Apple a confirmé l’acquisition en déclarant son habitude de ne pas discuter publiquement de ses objectifs ou projets, tout en gardant confidentiels les détails financiers de la transaction. Cette démarche souligne l’intérêt croissant d’Apple pour l’intégration de l’IA dans ses produits et services.

Pour rivaliser avec les offres d’IA concurrentes telles que Siri, Raccourcis, iWork, Messages et Apple Music, Apple prévoit d’intégrer des fonctionnalités d’IA générative à ses produits. Les systèmes d’IA de DarwinAI contribueront à cet effort, en permettant à Apple de développer des modèles de langage plus performants et en orientant ses efforts vers une utilisation de l’IA sur les appareils plutôt que dans le cloud.

Apple devrait dévoiler une série de nouvelles fonctionnalités d’IA lors de la conférence WWDC en juin, notamment pour iOS 18. En parallèle, l’intégration de l’IA est également prévue dans Xcode et dans les opérations de service à la clientèle de l’entreprise, ce qui reflète l’engagement continu de Tim Cook, le PDG d’Apple, à innover dans le domaine de l’IA.