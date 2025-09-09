EA SPORTS FC 26 lance la semaine des Notes en révélant les 26 meilleurs joueurs et joueuses

Partager Facebook

Cette année, Mohamed Salah est en passe de décrocher pour la première fois la première place du classement masculin, avec une note générale de 91 égalant ainsi l’attaquant de renommée mondiale Kylian Mbappé. Parmi les autres faits marquants, Lamine Yamal fait son entrée dans le Top 10 des joueurs masculins et obtient la plus grosse progression depuis l’édition de l’an dernier avec un gain de 8 points, tandis qu’Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l’histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91 !

En plus de Yamal, plusieurs autres joueurs ont également bénéficié d’améliorations significatives de leurs notes depuis FC 25 et figurent pour la toute première fois dans le Top 10, les rendant encore plus redoutables sur le terrain cette année. On retrouve notamment Raphinha (+5) et Hakimi (+5) chez les hommes, ainsi que Mariona (+5), Russo (+4) et Shaw (+3) chez les femmes.

Rang Prénom Nom Nom utilisé Notes Position Equipe 1 Mohamed Salah 91 RM Liverpool 2 Kylian Mbappé 91 ST Real Madrid 3 Ousmane Dembélé 90 ST Paris SG 4 Rodrigo Hernández Cascante Rodri 90 CDM Manchester City 5 Virgil van Dijk 90 CB Liverpool 6 Jude Bellingham 90 CAM Real Madrid 7 Erling Haaland 90 ST Manchester City 8 Raphael Dias Belloli Raphinha 89 LM FC Barcelona 9 Lamine Yamal Nasraoui Ebana Lamine Yamal 89 RM FC Barcelona 10 Achraf Hakimi 89 RB Paris SG 11 Vítor Machado Ferreira Vitinha 89 CM Paris SG 12 Gianluigi Donnarumma 89 GK Manchester City 13 Pedro González López Pedri 89 CM FC Barcelona 14 Joshua Kimmich 89 CDM FC Bayern München 15 Alisson Ramses Becker Alisson 89 GK Liverpool 16 Harry Kane 89 ST FC Bayern München 17 Federico Valverde 89 CM Real Madrid 18 Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LW Real Madrid 19 Florian Wirtz 89 CAM Liverpool 20 Thibaut Courtois 89 GK Real Madrid 21 Robert Lewandowski 88 ST FC Barcelona 22 Lautaro Martínez 88 ST Lombardia FC 23 Alexander Isak 88 ST Liverpool 24 Jamal Musiala 88 CAM FC Bayern München 25 Gabriel dos S. Magalhães Gabriel 88 CB Arsenal 26 Bukayo Saka 88 RW Arsenal

Rang Prénom Nom Nom utilisé Notes Position Equipe 1 Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 CM FC Barcelona 2 Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 91 CM FC Barcelona 3 Caroline Graham Hansen 90 RW FC Barcelona 4 Alessia Russo 89 ST Arsenal 5 María Francesca Caldentey Oliver Mariona 89 CM Arsenal 6 Patricia Guijarro Gutiérrez Patri Guijarro 89 CDM FC Barcelona 7 Khadija Shaw 89 ST Manchester City 8 María Pilar León Cebrián Mapi León 89 CB FC Barcelona 9 Marie Katoto 88 ST OL Lyonnes 10 Kadidiatou Diani 88 RW OL Lyonnes 11 Sophia Wilson 88 ST Portland Thorns 12 Guro Reiten 88 LM Chelsea 13 Ewa Pajor 88 ST FC Barcelona 14 Christiane Endler 88 GK OL Lyonnes 15 Débora C. de Oliveira Debinha 88 CAM KC Current 16 Irene Paredes Hernández Irene Paredes 88 CB FC Barcelona 17 Chloe Kelly 87 RM Arsenal 18 Lindsey Heaps 87 CAM OL Lyonnes 19 Lucy Bronze 87 RB Chelsea 20 Rose Lavelle 87 CM Gotham FC 21 Sakina Karchaoui 87 CM Paris SG 22 Leah Williamson 87 CB Arsenal 23 Beth Mead 87 RM Arsenal 24 Mallory Swanson 87 LM Chicago Stars FC 25 Ada Hegerberg 87 ST OL Lyonnes 26 Lauren Hemp 87 LW Manchester City

Les précommandes sont ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate à partir du 19 septembre 2025.

Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC.