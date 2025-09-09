EA SPORTS FC 26 lance la semaine des Notes en révélant les 26 meilleurs joueurs et joueuses

Cette année, Mohamed Salah est en passe de décrocher pour la première fois la première place du classement masculin, avec une note générale de 91 égalant ainsi l’attaquant de renommée mondiale Kylian Mbappé. Parmi les autres faits marquants, Lamine Yamal fait son entrée dans le Top 10 des joueurs masculins et obtient la plus grosse progression depuis l’édition de l’an dernier avec un gain de 8 points, tandis qu’Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l’histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91 !

En plus de Yamal, plusieurs autres joueurs ont également bénéficié d’améliorations significatives de leurs notes depuis FC 25 et figurent pour la toute première fois dans le Top 10, les rendant encore plus redoutables sur le terrain cette année. On retrouve notamment Raphinha (+5) et Hakimi (+5) chez les hommes, ainsi que Mariona (+5), Russo (+4) et Shaw (+3) chez les femmes.

RangPrénomNomNom utiliséNotesPositionEquipe
1MohamedSalah 91RMLiverpool
2KylianMbappé 91STReal Madrid
3OusmaneDembélé 90STParis SG
4RodrigoHernández CascanteRodri90CDMManchester City
5Virgilvan Dijk 90CBLiverpool
6JudeBellingham 90CAMReal Madrid
7ErlingHaaland 90STManchester City
8RaphaelDias BelloliRaphinha89LMFC Barcelona
9Lamine YamalNasraoui EbanaLamine Yamal89RMFC Barcelona
10AchrafHakimi 89RBParis SG
11VítorMachado FerreiraVitinha89CMParis SG
12GianluigiDonnarumma 89GKManchester City
13PedroGonzález LópezPedri89CMFC Barcelona
14JoshuaKimmich 89CDMFC Bayern München
15AlissonRamses BeckerAlisson89GKLiverpool
16HarryKane 89STFC Bayern München
17FedericoValverde 89CMReal Madrid
18Vinícius Joséde Oliveira JúniorVini Jr.89LWReal Madrid
19FlorianWirtz 89CAMLiverpool
20ThibautCourtois 89GKReal Madrid
21RobertLewandowski 88STFC Barcelona
22LautaroMartínez 88STLombardia FC
23AlexanderIsak 88STLiverpool
24JamalMusiala 88CAMFC Bayern München
25Gabrieldos S. MagalhãesGabriel88CBArsenal
26BukayoSaka 88RWArsenal
RangPrénomNomNom utiliséNotesPositionEquipe
1AlexiaPutellas SeguraAlexia Putellas91CMFC Barcelona
2AitanaBonmatí ConcaAitana Bonmatí91CMFC Barcelona
3CarolineGraham Hansen 90RWFC Barcelona
4AlessiaRusso 89STArsenal
5María FrancescaCaldentey OliverMariona89CMArsenal
6PatriciaGuijarro GutiérrezPatri Guijarro89CDMFC Barcelona
7KhadijaShaw 89STManchester City
8María PilarLeón CebriánMapi León89CBFC Barcelona
9MarieKatoto 88STOL Lyonnes
10KadidiatouDiani 88RWOL Lyonnes
11SophiaWilson 88STPortland Thorns
12GuroReiten 88LMChelsea
13EwaPajor 88STFC Barcelona
14ChristianeEndler 88GKOL Lyonnes
15Débora C.de OliveiraDebinha88CAMKC Current
16IreneParedes HernándezIrene Paredes88CBFC Barcelona
17ChloeKelly 87RMArsenal
18LindseyHeaps 87CAMOL Lyonnes
19LucyBronze 87RBChelsea
20RoseLavelle 87CMGotham FC
21SakinaKarchaoui 87CMParis SG
22LeahWilliamson 87CBArsenal
23BethMead 87RMArsenal
24MallorySwanson 87LMChicago Stars FC
25AdaHegerberg 87STOL Lyonnes
26LaurenHemp 87LWManchester City

Les précommandes sont ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate à partir du 19 septembre 2025.

Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC.

