EA SPORTS FC 26 lance la semaine des Notes en révélant les 26 meilleurs joueurs et joueuses

Cette année, Mohamed Salah est en passe de décrocher pour la première fois la première place du classement masculin, avec une note générale de 91 égalant ainsi l’attaquant de renommée mondiale Kylian Mbappé. Parmi les autres faits marquants, Lamine Yamal fait son entrée dans le Top 10 des joueurs masculins et obtient la plus grosse progression depuis l’édition de l’an dernier avec un gain de 8 points, tandis qu’Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l’histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91 !
En plus de Yamal, plusieurs autres joueurs ont également bénéficié d’améliorations significatives de leurs notes depuis FC 25 et figurent pour la toute première fois dans le Top 10, les rendant encore plus redoutables sur le terrain cette année. On retrouve notamment Raphinha (+5) et Hakimi (+5) chez les hommes, ainsi que Mariona (+5), Russo (+4) et Shaw (+3) chez les femmes.
|Rang
|Prénom
|Nom
|Nom utilisé
|Notes
|Position
|Equipe
|1
|Mohamed
|Salah
|91
|RM
|Liverpool
|2
|Kylian
|Mbappé
|91
|ST
|Real Madrid
|3
|Ousmane
|Dembélé
|90
|ST
|Paris SG
|4
|Rodrigo
|Hernández Cascante
|Rodri
|90
|CDM
|Manchester City
|5
|Virgil
|van Dijk
|90
|CB
|Liverpool
|6
|Jude
|Bellingham
|90
|CAM
|Real Madrid
|7
|Erling
|Haaland
|90
|ST
|Manchester City
|8
|Raphael
|Dias Belloli
|Raphinha
|89
|LM
|FC Barcelona
|9
|Lamine Yamal
|Nasraoui Ebana
|Lamine Yamal
|89
|RM
|FC Barcelona
|10
|Achraf
|Hakimi
|89
|RB
|Paris SG
|11
|Vítor
|Machado Ferreira
|Vitinha
|89
|CM
|Paris SG
|12
|Gianluigi
|Donnarumma
|89
|GK
|Manchester City
|13
|Pedro
|González López
|Pedri
|89
|CM
|FC Barcelona
|14
|Joshua
|Kimmich
|89
|CDM
|FC Bayern München
|15
|Alisson
|Ramses Becker
|Alisson
|89
|GK
|Liverpool
|16
|Harry
|Kane
|89
|ST
|FC Bayern München
|17
|Federico
|Valverde
|89
|CM
|Real Madrid
|18
|Vinícius José
|de Oliveira Júnior
|Vini Jr.
|89
|LW
|Real Madrid
|19
|Florian
|Wirtz
|89
|CAM
|Liverpool
|20
|Thibaut
|Courtois
|89
|GK
|Real Madrid
|21
|Robert
|Lewandowski
|88
|ST
|FC Barcelona
|22
|Lautaro
|Martínez
|88
|ST
|Lombardia FC
|23
|Alexander
|Isak
|88
|ST
|Liverpool
|24
|Jamal
|Musiala
|88
|CAM
|FC Bayern München
|25
|Gabriel
|dos S. Magalhães
|Gabriel
|88
|CB
|Arsenal
|26
|Bukayo
|Saka
|88
|RW
|Arsenal
|Rang
|Prénom
|Nom
|Nom utilisé
|Notes
|Position
|Equipe
|1
|Alexia
|Putellas Segura
|Alexia Putellas
|91
|CM
|FC Barcelona
|2
|Aitana
|Bonmatí Conca
|Aitana Bonmatí
|91
|CM
|FC Barcelona
|3
|Caroline
|Graham Hansen
|90
|RW
|FC Barcelona
|4
|Alessia
|Russo
|89
|ST
|Arsenal
|5
|María Francesca
|Caldentey Oliver
|Mariona
|89
|CM
|Arsenal
|6
|Patricia
|Guijarro Gutiérrez
|Patri Guijarro
|89
|CDM
|FC Barcelona
|7
|Khadija
|Shaw
|89
|ST
|Manchester City
|8
|María Pilar
|León Cebrián
|Mapi León
|89
|CB
|FC Barcelona
|9
|Marie
|Katoto
|88
|ST
|OL Lyonnes
|10
|Kadidiatou
|Diani
|88
|RW
|OL Lyonnes
|11
|Sophia
|Wilson
|88
|ST
|Portland Thorns
|12
|Guro
|Reiten
|88
|LM
|Chelsea
|13
|Ewa
|Pajor
|88
|ST
|FC Barcelona
|14
|Christiane
|Endler
|88
|GK
|OL Lyonnes
|15
|Débora C.
|de Oliveira
|Debinha
|88
|CAM
|KC Current
|16
|Irene
|Paredes Hernández
|Irene Paredes
|88
|CB
|FC Barcelona
|17
|Chloe
|Kelly
|87
|RM
|Arsenal
|18
|Lindsey
|Heaps
|87
|CAM
|OL Lyonnes
|19
|Lucy
|Bronze
|87
|RB
|Chelsea
|20
|Rose
|Lavelle
|87
|CM
|Gotham FC
|21
|Sakina
|Karchaoui
|87
|CM
|Paris SG
|22
|Leah
|Williamson
|87
|CB
|Arsenal
|23
|Beth
|Mead
|87
|RM
|Arsenal
|24
|Mallory
|Swanson
|87
|LM
|Chicago Stars FC
|25
|Ada
|Hegerberg
|87
|ST
|OL Lyonnes
|26
|Lauren
|Hemp
|87
|LW
|Manchester City
Les précommandes sont ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate à partir du 19 septembre 2025.
Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC.