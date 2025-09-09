World of Warships: Legends accueille une armada espagnole valeureuse en septembre

Partager Facebook

Tout au long du mois, l’Espagne sera à l’honneur avec l’arrivée de nouveaux croiseurs espagnols, accompagnés de récompenses gratuites via un nouveau calendrier en jeu et une collection de cartes. La campagne Bouclier de Troie débute également, proposant des défis uniques permettant de débloquer le croiseur premium du Commonwealth de rang VIII, le Hector. Enfin, l’événement Marées dorées introduit de nouveaux navires et la collaboration populaire avec le jeu naval chinois Azur Lane fait son grand retour.

World of Warships: Legends célèbre l’arrivée de l’Espagne avec de nouveaux croiseurs et des récompenses

World of Warships: Legends accueille une nouvelle nation : l’Espagne, qui prend la mer avec une ligne de croiseurs désormais disponible dans l’Arbre technologique. En complétant cette ligne et en gagnant des caisses de croiseurs espagnols, les joueurs peuvent débloquer plusieurs navires de rang I à VIII, parmi lesquels le Júpiter, le Navarra, l’Almirante Cervera, le Galicia, le Baleares, l’Asturias, le Cataluña et l’Andalucía, avec un navire de rang Légendaire déjà à l’horizon. Ces caisses peuvent être obtenues en progressant dans la campagne Bouclier de Troie ou via la Collection Armada Española, une collection de cartes célébrant la marine espagnole.

Un tout nouveau calendrier intitulé Liés par le devoir fait également son apparition dans Legends et offre la possibilité de gagner des caisses de croiseurs espagnols. Pendant trois semaines, les joueurs pourront remplir des tâches quotidiennes pour obtenir des caisses, des objets de progression pour Commandant, ainsi que le Commandant espagnol Pascual Cervera y Topete. Ce dernier dispose de la compétence Esprit endurant, qui réduit les dégâts reçus, et de deux compétences uniques : Commandement prévoyant, qui réduit le temps de rechargement de la batterie principale lorsqu’il est détecté, et Sacrifice honorable, une compétence légendaire qui augmente le nombre d’obus disponibles dans le chargeur prêt-à-tirer du croiseur.

La campagne Bouclier de Troie apporte un croiseur premium sur les mers

En septembre, la campagne Bouclier de Troie fait son entrée dans World of Warships: Legends, avec pas moins de 80 étapes à franchir. En progressant, les joueurs peuvent gagner un grand nombre de récompenses, notamment des crédits, camouflages, boosters, points d’expérience et caisses de croiseurs espagnols. Ceux qui termineront la campagne avec le soutien de l’Amirauté actif recevront en plus le croiseur premium du Commonwealth de rang VIII le Hector, accompagné du Commandant du Commonwealth Harold B. Farncomb.

De nouveaux navires dans l’événement Marées dorées et le retour d’Azur Lane

Inspiré par la richesse culturelle du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’événement Marées dorées arrive dans World of Warships: Legends. Tout au long de la mise à jour de septembre, les joueurs pourront obtenir de nouveaux navires via la boutique et les caisses spéciales Sunduq, notamment :

le destroyer allemand de rang Légendaire le Sharki,

le cuirassé premium soviétique de rang VIII le Mahtaga,

le croiseur premium italien de rang VII le Mirage,

le cuirassé premium américain de rang VI le Kheper,

le croiseur premium japonais de rang IV le Desert Falcon.

Plusieurs nouveaux uniformes de Commandants seront également disponibles dans les caisses Sunduq, tels que Lucky Rami, Zarion Safir et Khalzar the Sunblade.

Azur Lane fait son retour avec des dizaines de Commandants, navires et apparences uniques issus des six vagues de collaboration. Le contenu Azur Lane et la mission gratuite seront disponibles du 8 septembre au 6 octobre.