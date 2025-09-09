Le pack officiel Mercedes-Benz est disponible dans Farming Simulator 25

Partager Facebook

Célébrant un tout nouveau partenariat avec Daimler Truck AG, ce pack propose une flotte de camions et d’outils emblématiques dont les fans rêvaient depuis des années.

17 machines et outils prêts à l’emploi

Les projecteurs sont braqués sur l’Unimog de Mercedes-Benz, un véhicule polyvalent réputé, et le MB-trac, un concentré de puissance et de durabilité. Ils sont accompagnés de camions haut de gamme tels que l’Actros L et l’Arocs, associés à la benne basculante TECTRUM RS21 et RS26 de Meiller, aux pneus Alliance pour le camion Heizomat, ainsi qu’à une gamme robuste d’outils de Fliegl, Sirch et Stoll. Sont inclus dans le pack :

Mercedes-Benz – Actros L + Meiller – TECTRUM RS21

Mercedes-Benz – Arocs + Meiller – TECTRUM RS26

Mercedes-Benz – Bumper

Mercedes-Benz – MB-trac 700-900

Mercedes-Benz – MB-trac 1000-1100

Mercedes-Benz – MB-trac 1100-1500

Mercedes-Benz – MB-trac 1300-1800 Turbo

Mercedes-Benz – Unimog U 530-535

Mercedes-Benz – Unimog U2400

Fliegl Agrartechnik – Push-Off Container 6800

Heizomat – Heizotruck V2

Sirch – AgroBox

Sirch – Halfpipe

Sirch – UNI-Box

Stoll – ROBUST 30 HDPM



Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.