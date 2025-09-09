Le pack officiel Mercedes-Benz est disponible dans Farming Simulator 25

Célébrant un tout nouveau partenariat avec Daimler Truck AG, ce pack propose une flotte de camions et d’outils emblématiques dont les fans rêvaient depuis des années.

17 machines et outils prêts à l’emploi

Les projecteurs sont braqués sur l’Unimog de Mercedes-Benz, un véhicule polyvalent réputé, et le MB-trac, un concentré de puissance et de durabilité. Ils sont accompagnés de camions haut de gamme tels que l’Actros L et l’Arocs, associés à la benne basculante TECTRUM RS21 et RS26 de Meiller, aux pneus Alliance pour le camion Heizomat, ainsi qu’à une gamme robuste d’outils de Fliegl, Sirch et Stoll. Sont inclus dans le pack :

  • Mercedes-Benz – Actros L + Meiller – TECTRUM RS21
  • Mercedes-Benz – Arocs + Meiller – TECTRUM RS26
  • Mercedes-Benz – Bumper
  • Mercedes-Benz – MB-trac 700-900
  • Mercedes-Benz – MB-trac 1000-1100
  • Mercedes-Benz – MB-trac 1100-1500
  • Mercedes-Benz – MB-trac 1300-1800 Turbo
  • Mercedes-Benz – Unimog U 530-535
  • Mercedes-Benz – Unimog U2400
  • Fliegl Agrartechnik – Push-Off Container 6800
  • Heizomat – Heizotruck V2
  • Sirch – AgroBox
  • Sirch – Halfpipe
  • Sirch – UNI-Box
  • Stoll – ROBUST 30 HDPM

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

