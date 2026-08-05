EA SPORTS FC 27 dévoile plus d’informations sur The Grounds et le mode Clubs

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Conçue pour rassembler jusqu’à 100 joueurs dans un vaste terrain de jeu partagé cet espace s’articule autour d’une terrasse centrale et de trois districts inspirés des cultures footballistiques du monde entier, où les joueurs peuvent retrouver leurs amis, disputer des matchs en petit format et rencontrer des mentors emblématiques du football.

Au cœur de cette nouveauté, le mode Clubs s’enrichit avec davantage de façons de se connecter, de progresser et de rivaliser avec ses coéquipiers, faisant de The Grounds un véritable hub social et compétitif pour toute la communauté de FC 27.

EA SPORTS FC 27 sort le 25 septembre 2026 sur PC (Steam, Epic ou EA app), PlayStation 5, Switch 2, Xbox Séries.