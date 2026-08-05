Gemini va devenir bien plus intelligent : Google préparerait des assistants IA spécialisés

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Une analyse de l’application Google laisse entrevoir l’arrivée de plusieurs agents IA capables de gérer des tâches spécifiques. Une évolution majeure qui pourrait faire de Gemini un véritable assistant personnel sur Android.

Google pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans l’évolution de son intelligence artificielle Gemini en intégrant des agents spécialisés directement au sein d’Android. Selon une analyse publiée par Android Authority, le géant de Mountain View travaillerait sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer ou d’utiliser plusieurs assistants IA dédiés à des missions précises. L’objectif serait de simplifier les tâches du quotidien grâce à des agents capables de gérer l’organisation familiale, les finances personnelles, l’apprentissage, les réseaux sociaux ou encore les sorties entre amis.

Cette évolution marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de Google, qui cherche à transformer Gemini en un véritable assistant personnel intelligent, capable d’automatiser des tâches complexes tout en offrant une expérience beaucoup plus personnalisée sur les smartphones Android.

Google miserait sur des agents Gemini spécialisés pour automatiser les tâches du quotidien

En explorant le fichier APK d’une version récente de l’application Google, les équipes d’Android Authority auraient découvert plusieurs références à une fonctionnalité encore inédite. Celle-ci laisserait entrevoir l’arrivée d’agents d’intelligence artificielle spécialisés, chacun étant conçu pour répondre à un domaine d’activité spécifique.

Contrairement à Gemini dans sa forme actuelle, ces assistants ne seraient pas généralistes. Ils seraient optimisés pour accomplir des missions précises afin d’améliorer la productivité et de faire gagner un temps précieux aux utilisateurs d’Android.

L’idée consiste à déléguer certaines tâches répétitives ou complexes à des assistants virtuels capables de comprendre un contexte particulier et d’exécuter des actions adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Cinq agents IA Gemini auraient déjà été identifiés

Les informations découvertes dans l’application Google évoquent cinq profils d’agents distincts, chacun répondant à un usage bien précis.

Le premier serait un coordinateur familial, pensé pour simplifier l’organisation de la vie quotidienne. Il pourrait notamment planifier les tâches ménagères, répartir certaines responsabilités, gérer des rappels ou encore partager automatiquement des événements avec les différents membres de la famille.

Un second assistant jouerait le rôle de tuteur intelligent. Cet agent serait consacré à l’apprentissage et pourrait accompagner les utilisateurs dans leurs études, leurs révisions ou leur montée en compétences grâce aux capacités de Gemini.

Google préparerait également un organisateur de groupe, destiné à faciliter la planification d’activités entre amis. L’assistant pourrait coordonner des sorties, trouver une date commune ou centraliser les informations liées à un événement.

Un quatrième agent serait consacré au marketing et à la communication. Il pourrait aider à rédiger des publications pour les réseaux sociaux, préparer des newsletters ou assister les créateurs de contenu dans leurs campagnes de communication.

Enfin, un agent financier serait chargé d’accompagner les utilisateurs dans le suivi de leur budget. Il pourrait analyser certaines dépenses, aider à mieux gérer les finances personnelles ou fournir un aperçu simplifié des habitudes de consommation.

Gemini pourrait devenir un véritable assistant personnel intelligent sur Android

Avec cette approche, Google ne proposerait plus uniquement un chatbot conversationnel capable de répondre à des questions. Gemini évoluerait vers une plateforme composée de plusieurs assistants spécialisés capables d’intervenir automatiquement selon les besoins.

Chaque agent disposerait de compétences dédiées, offrant ainsi des réponses plus pertinentes et des recommandations adaptées à un contexte précis.

Cette spécialisation pourrait considérablement améliorer l’expérience utilisateur sur Android en limitant les manipulations manuelles et en automatisant de nombreuses tâches du quotidien.

Une fonctionnalité qui pourrait dépasser Google Workspace

À ce stade, Google n’a encore officialisé aucune information concernant cette nouveauté. Toutes les informations proviennent de l’analyse du code de l’application Google réalisée par Android Authority.

Toutefois, plusieurs indices laissent penser que cette fonctionnalité pourrait être destinée à un public beaucoup plus large que les seules entreprises.

Aujourd’hui, Google permet déjà aux clients de Google Workspace et des offres professionnelles de créer des agents IA personnalisés utilisant Gemini afin d’automatiser certaines tâches directement depuis les services web de l’entreprise.

La découverte réalisée sur Android semble néanmoins différente de cette solution professionnelle.

Selon Android Authority, cette nouvelle génération d’agents pourrait ne pas être réservée aux abonnés Workspace ou Enterprise.

Les utilisateurs gratuits de Gemini pourraient également en profiter

L’une des hypothèses les plus intéressantes avancées par Android Authority concerne la disponibilité de ces futurs assistants.

Google pourrait choisir d’étendre cette fonctionnalité aux utilisateurs de la version gratuite de Gemini afin d’accélérer l’adoption de son intelligence artificielle auprès du grand public.

Une telle stratégie permettrait au géant américain de démocratiser davantage son assistant IA face à une concurrence toujours plus intense sur le marché des intelligences artificielles génératives.

Il convient toutefois de rappeler qu’aucune confirmation officielle n’a encore été communiquée. Les éléments découverts dans le code de l’application ne constituent pas une annonce définitive et certaines fonctionnalités expérimentales peuvent parfois ne jamais être commercialisées.

Google continue de renforcer l’intégration de Gemini dans Android

Depuis plusieurs mois, Google multiplie les évolutions autour de Gemini afin d’en faire le cœur de son écosystème logiciel.

L’intelligence artificielle est progressivement intégrée à Android, aux applications Google ainsi qu’aux différents services proposés par l’entreprise. Cette stratégie vise à faire de Gemini un assistant omniprésent capable d’accompagner les utilisateurs dans l’ensemble de leurs activités quotidiennes.

L’arrivée d’agents spécialisés représenterait une évolution logique de cette feuille de route en offrant des assistants capables de comprendre des contextes spécifiques plutôt que de répondre uniquement à des requêtes générales.

Une nouvelle étape pour populariser Gemini

Si ces informations se confirment, Google pourrait considérablement renforcer l’attractivité de Gemini auprès du grand public.

Des assistants spécialisés dans la gestion familiale, les finances, l’apprentissage, les réseaux sociaux ou l’organisation d’événements permettraient d’automatiser de nombreuses tâches tout en proposant une expérience plus naturelle et plus personnalisée sur Android.

Même si cette fonctionnalité reste encore au stade de la découverte dans le code de l’application Google, elle illustre la volonté de Google de transformer Gemini en un véritable assistant intelligent capable d’accompagner les utilisateurs bien au-delà de la simple conversation.

Avec cette nouvelle génération d’agents IA spécialisés, Android pourrait bientôt devenir une plateforme où l’intelligence artificielle prendrait en charge une partie croissante des tâches du quotidien, tout en renforçant encore la place de Gemini au sein de l’écosystème Google.