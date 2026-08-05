HOT WHEELS Infinite Rush se dévoile davantage avec un nouveau trailer

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Hot Wheels Infinite rush dévoile son système de progression, ses classes de véhicules et ses options de personnalisation

Quatre îles miniatures à thème : de nombreuses courses et activités à explorer en monde ouvert ! Les joueurs peuvent se téléporter librement d’une île à l’autre à mesure qu’ils débloquent de nouvelles zones et de nouveaux défis, traçant ainsi leur propre chemin à travers la campagne.

Campagne principale : affrontement en duel avec les équipes rivales, les joueurs devront tenter de devenir le maître ultime des différentes îles !

Quatre classes de véhicules : une collection à construire dans quatre catégories uniques ;

Les Drifters : contrôle des virages et recharge du boost grâce au drift.

Les Speeders : vitesse croissante et régénération du boost pour maîtriser les longues lignes droites.

Les Titans : des véhicules puissants dotés de mécanismes uniques de gestion du boost.

Les Polyvalents : des véhicules équilibrés et polyvalents, adaptés à tous les défis.

Système « Rush Squad » : construction d’une équipe de quatre véhicules comprenant un Hot Wheels™ de chaque catégorie pour passer rapidement de l’un à l’autre, tout en explorant le monde.

Personnalisation des véhicules : éditeur d’autocollants et de carrosserie, options incluant la personnalisation des jantes, les effets visuels du boost, ainsi que des effets sonores spéciaux pour le boost et le sprint.

HOT WHEELS Infinite Rush sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X, et PC via Steam, Microsoft Store ainsi que l’Epic Games Store le 10 septembre 2026, avec un accès anticipé à partir du 7 septembre.