EA SPORTS FC et Nike collaborent pour créer un maillot exclusif

EA SPORTS FC et Nike fusionnent le football virtuel et le football sur le terrain à un niveau inédit avec un maillot physique exclusif Nike x EA SPORTS FC Founders. Pour la première fois, les fans pourront accéder à des produits numériques et acheter un maillot physique par l’intermédiaire de .SWOOSH, le centre de jeux de Nike. Les membres de Nike pourront lier leur compte EA associé à leur statut FC Founders et adhésion Nike et précommander le produit à partir du 13 novembre, 18h30 heure française afin d’obtenir l’accès au produit.

​Le maillot Nike x EA SPORTS FC Founders s’inspire des kits rétro des années 90 et est conçu exclusivement pour les Founders, les plus grands fans du jeu. Les Founders construisent l’avenir de FC, et cette pièce est une célébration de la communauté des Founders de FC.

En outre, le partenariat élargi entre Nike et EA SPORTS comprend également des kits Nike exclusifs dans le jeu pour les Founders et les membres du Club dans EA SPORTS FC 25.