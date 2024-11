Le hit de la survie sci-fi Astroneer s’offre un premier DLC

Partager Facebook

Après avoir fêté récemment le cinquième anniversaire du jeu et accueilli plus de 11 millions de joueurs et joueuses depuis le lancement d’Astroneer 1.0 en 2019, l’équipe de System Era a décidé qu’il était grand temps d’étendre un peu sa galaxie avec une toute nouvelle planète : Aeoluz.

Astre le plus vaste du jeu à ce jour, Aeoluz accueille de nouveaux biomes ainsi que des technologies et possibilités de gameplay inédites, en plus du tout premier grand méchant d’Astroneer. Les joueurs et joueuses à la recherche de nouveaux défis seront servis avec l’arrivée de Lyn, une membre mécontente de l’équipage de l’ESS Elysium, qui s’est mise en tête de bricoler le code du programme de formation d’Astroneer (Astroneer Training Program, ou ATP).

Il vous faudra donc collaborer avec le chef de la maintenance de l’Elysium, Frank, pour arrêter les projets abominables de Lyn qui entend bien démanteler l’ATP pour de bon de l’intérieur.

Aeoluz est une nouvelle planète énorme née d’un système solaire défaillant. Elle accueille un grand nombre de nouveaux biomes à explorer, en surface ou nichés dans des cavernes, en plus d’un nouvel arbre technologique et de modules inédits qui vous permettront de progresser pour débloquer un grand nombre de technologies, nouvelles comme anciennes.

Glitchwalkers développe plus avant l’univers d’Astroneer tout en conservant le crafting, la construction et l’exploration que vous connaissez et appréciez déjà. Celles et ceux qui ne seraient pas prêts à faire ce grand saut dans l’inconnu profiteront tout de même d’une mise à jour d’accompagnement pour le jeu de base, qui introduit de nouvelles manières de jouer, de nombreuses améliorations diverses en plus de la correction habituelle de bugs.

Astroneer: Glitchwalkers est disponible au prix de 9,99 € sur PC, Xbox Series S|X, Xbox One et PlayStation 4.