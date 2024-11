It’s in the Game : Madden NFL en exclusivité sur Prime Video le 26 novembre

Partager Facebook

Cette série documentaire sera diffusée en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. It’s in the Game : Madden NFL est le dernier ajout à l’abonnement Prime. Les membres de Prime Video bénéficient d’économies, de commodité et de divertissement, le tout en une seule adhésion.

​C’est l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, une marque révolutionnaire qui est devenue un phénomène mondial, traversant les générations – mais cela a failli ne jamais se produire…

​It’s in the Game : Madden NFL révèle l’histoire inédite de Madden NFL, depuis ses origines archaïques en 8 bits jusqu’à son succès en tant que jeu annuel incontournable, contre toute attente. ​ Pour la toute première fois, EA SPORTS ouvre son coffre-fort de séquences rares et inédites, tout en permettant aux caméras de suivre l’équipe dans la mise au point de la nouvelle génération du jeu. Ce qui a commencé comme un duo improbable entre un génie de l’informatique et une légende du football a déclenché une révolution et une collision sismique entre le monde des sportifs et celui des geeks. Ils auraient dû échouer. Au lieu de cela, leur jeu a changé le jeu et notre culture.

​Présentée par Prime Video et le groupe A+E Factual Studios, la série It’s in the Game : Madden NFL est produite par le groupe A+E Factual Studios, SMAC Productions, Misher Films et MTP.