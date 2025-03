EA SPORTS FC inaugure un terrain de football en Colombie avec l’artiste J Balvin et LALIGA

Partager Facebook

Dans le cadre de son initiative FC FUTURES, EA SPORTS, en collaboration avec LALIGA, poursuit son engagement en faveur du football de proximité en Colombie. Pour l’occasion, un terrain a été spécialement conçu par J Balvin, figure emblématique de la musique latine, avec pour ambition de dynamiser la pratique du football au sein de la communauté.

L’artiste mondialement reconnu, dont le titre « Gaga » figure sur la bande-son de FC 25, a également imaginé des maillots en partenariat avec EA SPORTS FC. Destinés aux jeunes joueurs locaux, ces équipements exclusifs seront intégrés au jeu FC 25 dès le 11 mars.

Souhaitant étendre son initiative au-delà des frontières, EA SPORTS FC et LALIGA ont inauguré ce terrain en partenariat avec la fondation Vibra en Alta de J Balvin, ainsi que les organisations Love.Fútbol et Fútbol con Corazón.

L’événement a été rythmé par une séance d’entraînement dirigée par Fernando Morientes, légende de LALIGA, et par une apparition spéciale de J Balvin, venu célébrer l’ouverture de cet espace unique.

Grâce à des investissements dans les infrastructures, l’équipement et des projets novateurs, le programme EA SPORTS FC FUTURES a déjà contribué à transformer plusieurs communautés. Ce projet se démarque particulièrement par son identité visuelle : J Balvin a lui-même conçu le terrain, en y insufflant son style audacieux et coloré. Inspirée par l’énergie urbaine de Medellín, son approche artistique fait de ce lieu un véritable point de rencontre entre sport et culture.

« Medellín est bien plus qu’une ville pour moi, c’est mon foyer », confie J Balvin. « Participer à FC FUTURES, qui apporte le football aux communautés et change la vie des jeunes, est une immense fierté. Concevoir ce terrain est une manière de redonner à ma ville ce qu’elle m’a offert. Je voulais créer un lieu où le football et l’art se mêlent pour inspirer les nouvelles générations, un espace où les rêves prennent vie. C’est exactement la mission de notre fondation Vibra en Alta. J’espère que ce terrain deviendra un symbole d’unité, de passion et d’opportunités pour la jeunesse de Medellín. »

EA SPORTS FC et LALIGA partagent une vision commune : favoriser le développement du football dès la base. Leur contribution au quartier Manrique de Medellín illustre parfaitement leur volonté d’offrir à tous les enfants un accès à ce sport, indépendamment de leur environnement ou de leur situation économique.

Lors de l’inauguration, J Balvin a levé le voile sur son kit exclusif, qui sera disponible à l’achat dans FC 25 à partir d’aujourd’hui le 11 mars.

À cette occasion, de jeunes joueurs ont eu l’opportunité de porter l’un des quatre modèles créés en collaboration avec EA SPORTS FC. Ces tenues, directement inspirées du style audacieux et en constante évolution de l’artiste, rendent hommage aux années 2000 avec des couleurs éclatantes et vibrantes.

« C’est une chance incroyable de travailler avec EA SPORTS FC sur des projets aussi inspirants », déclare J Balvin. « Voir les enfants s’amuser sur le terrain que nous avons imaginé ensemble à Medellín m’a profondément ému. Les voir revêtir un maillot que j’ai personnellement conçu… Il est difficile de mettre des mots sur la fierté que je ressens. »

🎧 Écoutez la bande-son complète de EA SPORTS FC 25 sur Spotify et sur la plupart des plateformes de streaming.