Wargaming date l’accès anticipé de Steel Hunters

Orientée par une philosophie de privilégier le joueur, cette phase d’accès anticipé permet à la communauté de façonner et de faire évoluer activement le jeu grâce à ses commentaires jusqu’à sa sortie complète, afin de s’assurer qu’il devienne l’expérience de mecha shooter la plus engageante et la plus satisfaisante qui soit. L’équipe de développement partagera davantage d’informations au fur et à mesure que le jeu entrera dans la phase d’accès anticipé.

Steel Hunters offre une simulation intensive de la puissance des mechas où les joueurs contrôlent de redoutables géants mécaniques – les Hunters – et participent à des batailles pleines d’action, en poursuivant divers objectifs pour monter en niveau et acquérir de l’équipement. Chaque Hunter possède son propre style de jeu, des kits de compétences uniques et des systèmes de progression qui permettent de mettre en place une variété de stratégies et de tactiques pour surpasser les adversaires tout en progressant vers l’affrontement final au point d’extraction.

Choisissez parmi une équipe d’élite comprenant Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet et Weaver, tous armés de capacités dévastatrices et prêts à dominer des champs de bataille dynamiques comme Crimson Ridge, Maryland Heights et Stonecutter Keep.

Le jeu sera disponible pour les joueurs PC via :

Steel Hunters, un hero shooter free-to-play avec des mechas mélangeant de manière unique les mécaniques de Battle Royale et d’Extraction, entrera officiellement en Accès Anticipé le 2 avril.