EA SPORTS FC révèle les maillots rétro dans FC 25

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les fans peuvent découvrir le retour de la campagne très appréciée des maillots rétro dans EA SPORTS FC 25, avec le lancement de six nouveaux maillots d’équipes. Tous les maillots sont désormais disponibles dans le jeu, permettant aux fans de célébrer et d’honorer les riches histoires et les maillots iconiques qui représentent le cœur, l’esprit et la fierté de leurs clubs préférés dans FC 25.

Du maillot emblématique de la Juventus 1994/95 au maillot du Real Madrid 2014, marquant le 10e anniversaire du fameux maillot rose, les fans peuvent désormais découvrir et célébrer certains des maillots et des clubs les plus célèbres de l’histoire du football.

Ci-dessous, vous trouverez la liste de tous les nouveaux maillots rétro ajoutés à EA SPORTS FC 25 :

● Olympique de Marseille 1899

​Inspiré du premier maillot de l’Olympique de Marseille, ce maillot rend hommage aux origines du club. Son blanc historique est sublimé par le premier logo du club, qui est l’identité de Marseille depuis 1899.

● Real Madrid 2014-2015

​Le maillot extérieur 2014/2015 a introduit un rose fuchsia audacieux, apportant une touche moderne et rafraîchissante à l’identité du Real Madrid. C’est le 10e anniversaire d’un design épuré qui se distingue tout en respectant l’héritage du club.

● Tottenham Hotspur 2012-2013

​Le maillot extérieur emblématique de Tottenham Hotspur pour la saison 2012/13. La combinaison de couleurs noir/gris, mémorable pour la plupart avec la dernière saison de l’icône du FC Gareth Bale au club.

● Juventus 1994-1995

​Le maillot domicile de la Juventus 1994/95, porté lors d’une saison marquée par un doublé en Serie A et en Coupe d’Italie. Ce maillot est véritablement iconique et présente un col rond, un logo sublimé et des étoiles brodées.

● Atlético Nacional – 1989

​C’est avec ce maillot, inoubliable pour tous les Verdolagas, qu’en 1989 l’Atlético Nacional a remporté sa première gloire continentale.

● Atlético de Madrid 2003-2004

​Le maillot de la saison 2003/2004 de l’Atlético de Madrid présente un look raffiné, avec son design traditionnel à rayures verticales rouges et blanches et un col style polo élégant. Un design qui nous ramène à l’époque de joueurs iconiques tels que Fernando Torres et Diego Pablo Simeone.