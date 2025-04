YouTube à 20 ans : du premier clip de 19 secondes à la plateforme créative mondiale

YouTube fête ses 20 ans d’existence. Lancée par un clip de 19 secondes tourné au zoo de San Diego, la plateforme n’a arrêté de se développer au fil du temps. Non seulement YouTube est devenu l’un des principaux piliers de l’industrie créative, mais il a également révolutionné la façon dont nous consommons et produisons des vidéos. Le site a créé de nouvelles opportunités de divertissement, d’éducation et d’information, toujours avec pour mission affichée de donner une voix à tout le monde.



Des vidéos dignes d’Hollywood

Les premiers créateurs de contenu sur YouTube ont été de pionniers : ils sont devenus de véritables conteurs multidimensionnels, ont construit leurs propres studios et ont produit des contenus qui ont fait revenir le public dans son salon. Aujourd’hui, YouTube propose des productions qui rivalisent depuis longtemps avec les formats cinématographiques et télévisuels classiques en termes de qualité et de narration.



YouTube, moteur de la créativité et de l’économie

Ces trois dernières années, YouTube a versé plus de 70 milliards de dollars aux créateurs, contribuant ainsi de manière significative à l’économie créative mondiale. Quelque trois millions de créateurs et créatrices dans le monde profitent des revenus générés par YouTube – plus de 500 000 d’entre eux sont actifs depuis plus d’une décennie.



Les YouTube créateurs suisses les plus populaires

En Suisse aussi, la communauté de créateurs ne cesse de croître. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de créatrices et créateurs YouTube comptent plus d’un million d’abonnés. La chaîne de Kris8an, qui atteint une portée internationale avec plus de sept millions de followers, rencontre un véritable succès. Ses vidéos sur la mode et la beauté enthousiasment un public sans cesse croissant et montrent de manière exemplaire comment les créateurs suisses s’imposent avec succès sur la scène internationale.