Le pack Precision Farming 3.0 arrive en mai

Avec Precision Farming 3.0, suite d’un projet initialement financé par l’Union Européenne pour promouvoir les technologies agricoles durables, l’éditeur et développeur GIANTS Software enrichit son jeu en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et machines.

Repères et subventions agricoles

Les repères aident les agriculteurs à guider les machines le long de sillons prédéterminés au sol pour une gestion plus précise des parcelles et une meilleure croissance des cultures. Lors de la semence de cultures intermédiaires, comme le radis fourrager, Precision Farming 3.0 récompense les agriculteurs virtuels par des subventions agricoles afin de rendre la plantation économisant l’azote plus attractive que la fertilisation conventionnelle, tout comme en agriculture réelle.

Contrôle par impulsions et gestion de section

Dans une optique de réduction de l’impact environnemental, Precision Farming 3.0 propose désormais des fonctionnalités plus avancées. Les agriculteurs peuvent affiner les réglages des pulvérisateurs grâce au contrôle de largeur d’impulsion (PWM), qui ajuste le débit d’engrais pour une application plus uniforme, plus efficace et moins polluante. Le PWM envoie des jets rapides de liquide à travers chaque buse plutôt qu’en continu. Chaque buse fonctionne de façon indépendante, permettant ainsi un contrôle de débit à taux variable sur la largeur du pulvérisateur en fonction de la vitesse et des virages. Cela garantit une distribution homogène et efficiente de l’engrais. De plus, le contrôle automatique de section active ou désactive individuellement les tronçons de l’outil aux emplacements prédéfinis du champ, s’assurant que l’engrais ou les traitements phytosanitaires ne soient appliqués qu’au bon endroit.

Plus de machines et capteurs rétrofit

Six machines sont mises à l’honneur dans Precision Farming 3.0. Parmi les nouveautés, on trouve le pulvérisateur John Deere R975i et le système HAWE de changement de caisse, qui permet d’utiliser des caisses de remorque telles que la citerne à lisier Wienhoff 25.200 PTW Profi Line. De plus, les pulvérisateurs existants peuvent être équipés rétroactivement de capteurs Trimble WeedSeeker 2 pour un désherbage ciblé intelligent.

Precision Farming 3.0 intègre également toutes les fonctionnalités des versions précédentes : types de sols, échantillonnage des sols, évaluation environnementale, analyse économique et cartes de rendement, capteurs de culture et applications à taux variable.

L’extension d’agriculture intelligente gratuite pour Farming Simulator 19 et Farming Simulator 22 a été téléchargée plus de 5 millions de fois, et GIANTS Software s’engage à la poursuivre et l’étendre en raison d’une forte demande de la communauté.

Farming Simulator 25 est disponible dès maintenant sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un Year 1 Season Pass est également proposé, incluant le NEXAT Pack, trois autres packs et une extension majeure, permettant aux fans d’économiser jusqu’à 25% par rapport à un achat séparé des contenus.