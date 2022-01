EA SPORTS FIFA Mobile : Electronic Arts entre dans une nouvelle génération de jeu mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une mise à jour qui améliore la jouabilité, les visuels et l’audio, et qui fait de FIFA Mobile la destination incontournable pour le « Football on the go » (destination incontournable de football sur portable/appareil mobile) pour les fans et les joueurs du monde entier et pour les années à venir.

Electronic Arts lance une importante mise à jour de son jeu mobile à succès EA SPORTS FIFA Mobile et marque ainsi une nouvelle ère pour ce titre mobile aimé dans le monde entier et le prépare à devenir un live service pour les années à venir. Initialement lancé en 2016, la dernière mise à jour de FIFA Mobile apporte un grand changement et de nombreuses améliorations de la jouabilité, des visuels et de l’audio, afin de peaufiner son expérience authentique et son gameplay incomparable pour les joueurs et les fans de football à travers le monde. L’appli EA SPORTS FIFA Mobile et la dernière mise à jour sont disponibles gratuitement au téléchargement dans le monde entier sur l’App Store™ pour iPhone et iPad et sur Google Play™ pour les appareils Android.

Lawrence Koh, Head de EA SPORTS FIFA Mobile, commente : « Aujourd’hui, marque le début du futur pour FIFA Mobile, qui donne à des dizaines de millions de joueurs à travers le monde une expérience de football révolutionnaire et une flexibilité pour apprécier le jeu sur une très large gamme de générations d’appareils***. Cela a demandé un effort considérable de la part de nos studios EA China et EA Vancouver pour parvenir à ce que FIFA Mobile continue d’être la destination incontournable pour les fans de football à travers le monde pour s’affronter et faire équipe où qu’ils soient. Nous ne pouvions être plus excités à l’idée que les vétérans et les nouvelles générations de joueurs rejoignent l’aventure pour les années à venir. »

Porté par un moteur graphique retravaillé, la fidélité visuelle de FIFA Mobile a été améliorée pour offrir aux joueurs encore davantage de détails à l’image durant un match. Les utilisateurs d’appareils dernier cri seront en mesure d’ajuster leurs paramètres afin de faire l’expérience du jeu à 60 fps pour un rendu encore plus limpide et un touché plus réactif. Mettant l’accessibilité en son centre, la nouvelle mise à jour introduit des paramètres additionnels pour les joueurs afin de leur permettre d’ajuster l’expérience visuelle dans le match, et s’assurer de la compatibilité avec différents types d’appareils pour que les joueurs à travers le monde puissent continuer à apprécier FIFA Mobile.



Les joueurs auront également la possibilité de percevoir l’action comme jamais auparavant grâce à la fonctionnalité qui leur permettra de changer entre les quatre angles de caméras en temps réel durant une rencontre. De plus, de nouvelles options de caméras seront disponibles pour les remises en jeu, les coups francs, les corners et les pénaltys, ainsi que les ralentis, pour offrir une immersion encore plus complète aux joueurs durant les moments intenses et les moments de célébration dans un match. Une série de nouveaux stades à débloquer sont disponibles pour les joueurs, ainsi qu’une météo en fonction de l’endroit. Il est également possible de choisir l’horaire des matches afin de les disputer durant la journée, le début de soirée ou la nuit.

Jace Yang, General Manager d’EA China, ajoute : « Cette mise à jour majeure de FIFA Mobile a mis plusieurs années à voir le jour. Nous avons écouté les observations des joueurs dans le monde entier, ce qui nous a aidé à apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations à la jouabilité, et nous a permis de concevoir l’une des expériences de football les plus authentiques et immersives jamais vues sur des appareils mobiles. »

Répondant à l’une des demandes les plus attendues par les fans, la dernière mise à jour de FIFA Mobile ajoute des commentaires audios en direct de la part de commentateurs de légendes dans le monde entier. Les commentaires seront disponibles dans 11 langues, dont l’anglais, l’espagnol, l’espagnol d’Amérique Latine, le portugais brésilien, le russe, l’italien, l’allemand, le néerlandais, l’arabe. le mandarin et le japonais. La qualité sonore des matchs sera également davantage authentique grâce à l’introduction de nouveaux chants de supporters, des annonces de speakers dans le stade et des discussions entre joueurs qui pourront être entendus durant les moments plus calmes sur le terrain.



Les améliorations du gameplay et des fonctionnalités dans la nouvelle mise à jour FIFA Mobile offrent aux joueurs davantage de possibilités de gérer leur équipe et de contrôler les joueurs durant les oppositions 11v11 en temps réel, ainsi que des améliorations du jeu au sein du mode VS Attack plébiscité par les fans. De nouvelles options de gestion d’équipe permettent aux joueurs de prendre pleinement le contrôle des remplacements, du positionnement sur le terrain et des coups de pied arrêtés afin de leur permettre de contrôler pleinement le destin de leur équipe. Les fonctionnalités incluant l’endurance et les gestes techniques ajoutent une nouvelle couche d’authenticité à l’expérience de jeu de FIFA Mobile, où les joueurs devront garder un œil sur leur équipe et faire les changements appropriés au cours d’une rencontre pour sortir victorieux.



Pour plus d’informations sur la dernière mise à jour de FIFA Mobile, veuillez visiter : https://www.ea.com/games/fifa/fifa-mobile