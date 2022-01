Le shooter multijoueur phénomène Splitgate lance sa Beta Season 1 le 27 janvier

Partager Facebook

Le shooter multijoueur s’offre un tas de nouvelles fonctionnalités pour l’occasion, ainsi que des modes de jeu inédits et un outil de création de cartes flambant neuf. La carte Foregone Destruction a également entièrement été repensée, pour un résultat époustouflant qui préfigure de la future ligne de conduite du studio par rapport à son titre. De nouveaux objets et skins d’armes sont également prêts pour le lancement de la Saison 1, avec 100 niveaux inédits du Battle Pass, des personnages, bannières et sprays supplémentaires en plus de deux nouveaux modes de jeu : Evolution et One Flag Capture-the-Flag. La nouvelle saison de Splitgate sera lancée conjointement sur PC, consoles Xbox et PlayStation. Le jeu est toujours complètement gratuit.

Splitgate est un shooter multijoueur sci-fi nerveux qui permet aux joueurs de contrôler des portails pour se déplacer rapidement sur la carte. Avec plus de 17 millions de téléchargements, le jeu a fait sensation l’année dernière lors du lancement de sa beta ouverte sur Xbox et PlayStation, après une première sortie sur PC.

La Beta Season 1 de Splitgate introduit un nouvel outil complet de création de cartes qui permet à tout le monde de créer, co-créer et partager ses maps entre amis. Il est possible de créer et disposer des objets, armes, spawns, blocs de construction, murs de portail et plus encore. La rotation assistée et le magnétisme autorisent un accrochage simple des différents objets au décor. Avec ses contrôles entièrement personnalisables et la gestion des claviers/souris, l’outil de création se veut particulièrement accessible pour l’ensemble des joueurs et joueuses.

« Notre outil de création de cartes va continuer d’évoluer en même temps que le reste du jeu » déclare Ian Proulx, CEO de 1047 Games. « Nous voyons cette fonctionnalité comme un outil évolutif piloté par la communauté. C’est un atout de plus pour les fans à découvrir dès le lancement de la Saison 1, et nous sommes impatients de recueillir les retours de la communauté sur les nouvelles fonctionnalités et outils qu’ils désirent voir arriver. »

La Beta Season 1 introduit également une version totalement repensée de la carte Foregone Destruction. Magnifique et remarquablement équilibrée, elle a bénéficié d’un soin particulier qui donne le ton de la direction que prendront progressivement les autres cartes, tandis que cette dynamique profitera également aux nouvelles créations qui verront le jour à l’avenir. Le nouveau mode Evolution s’inscrit parfaitement dans ce nouvel élan : l’équipe qui a perdu le round précédent se voit gratifiée de loadouts d’armes améliorés. Le mode One Flag Capture-the-Flag fait également son apparition. Alors qu’une équipe est chargée de récupérer le drapeau, l’autre doit le défendre à tout prix et les rôles sont inversés à chaque manche. Evolution et One Flag Capture-the-Flag portent le nombre de modes de jeu disponibles à 21. Pour compléter tout ça, la nouvelle carte Hotel sert de cadre luxueux pour des affrontements en 3 contre 3 en mode Takedown, Showdown ou Evolution.

Les fans profiteront également des 100 niveaux inédits du Battle Pass, qui mélangent contenus gratuits et payants leur permettant d’optimiser leur style de jeu. De nouveaux skins d’armes gratuits, comme le Epic Starlight Shotgun, redoutable à courte distance, et le Rare Glitch Launcher, aussi efficace que coloré, font notamment leur apparition.